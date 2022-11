Glücksatlas 2022: Wo die Deutschen am glücklichsten sind – In den letzten Jahren musste die deutsche Bevölkerung mit zahlreichen Problemen kämpfen. Diese reichen von der Corona-Pandemie, über die Energiekrise ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine bis hin zu einer besorgniserregenden Inflation. Ebenfalls mehrt sich die Kritik an der deutschen Regierung. Doch wer meint, dass es hierzulande deswegen nur unglückliche Menschen gibt, der irrt.

Zumindest wenn es nach der neuen Ausgabe des „SKL Glücksatlas 2022“ geht. Denn laut der neuen Studie zur Lebenszufriedenheit der Deutschen ist diese trotz aller Widrigkeiten gestiegen. Hierbei zeigt sich, dass wie auch in den letzten Jahren, die Menschen in Schleswig-Holstein zu den Glücklichsten hierzulande zählen.

Menschen in Mecklenburg-Vorpommern am unzufriedensten

Es folgen die Bundesländer Bayern sowie Nordrhein-Westfalen. Wie 2021 auch schon, landen auf dem vierten Platz der glücklichsten Deutschen die Hamburger. Die Unzufriedensten sind laut dem „Glücksatlas“ in Mecklenburg-Vorpommern zu finden, das im Ranking den letzten Platz belegt. Generell sind die Menschen im Westen Deutschlands durchschnittlich etwas glücklicher als die Menschen im Osten.

Der wissenschaftliche Leiter der Untersuchung, Bernd Raffelhüschen, sieht einen der Gründe in der steigenden Gesamtzufriedenheit hierzulande im Wegfall der meisten Corona-Maßnahmen. Raffelhüschen: „Die Talsohle ist durchschritten, die Hälfte des Weges liegt aber noch vor uns.“

Die Befragten der Studie sollten auf einer Skala von 0 bis 10 ihre derzeitige Lebenszufriedenheit einordnen. Nachfolgend findet ihr nun das Ranking des „Glücksatlas 2022“ mit allen Bundesländern und ihrem durchschnittlichen Glücksindex.

Platz 01: Schleswig-Holstein – Glücksindex 2022: 7,14

Platz 02: Bayern – Glücksindex 2022: 7,06

Platz 03: Nordrhein-Westfalen – Glücksindex 2022: 6,98

Platz 04: Hamburg – Glücksindex 2022: 6,96

Platz 05: Brandenburg – Glücksindex 2022: 6,87

Platz 06: Hessen – Glücksindex 2022: 6,82

Platz 07: Niedersachsen – Glücksindex 2022: 6,80

Platz 08: Baden-Württemberg – Glücksindex 2022: 6,80

Platz 09: Sachsen-Anhalt – Glücksindex 2022: 6,79

Platz 10: Sachsen – Glücksindex 2022: 6,68

Platz 11: Rheinland-Pfalz – Glücksindex 2022: 6,65

Platz 12: Bremen – Glücksindex 2022: 6,58

Platz 13: Thüringen – Glücksindex 2022: 6,54

Platz 14: Berlin – Glücksindex 2022: 6,53

Platz 15: Saarland – Glücksindex 2022: 6,49

Platz 16: Mecklenburg-Vorpommern – Glücksindex 2022: 6,35

Quelle: t-online.de