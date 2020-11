Glück im Unglück nach Heli-Absturz: Doktor lässt zu allem Überfluss Spenderherz fallen – Am Nachmittag des 06. Novembers kam es in der US-Metropole Los Angeles zu einem Vorfall. Ein Helikopter mit einem Spenderherz fiel auf dem Hubschrauberlandeplatz eines Krankenhausdaches um. Zuerst konnte das Herz gerettet werden, doch dann ließ ein Doktor das dringend benötigte Organ fallen.

Der Heli vom Typ Agusta Westland A 109 stürzte auf dem Dach des Keck Hospitals in L.A. auf die Seite. Laut einem Bericht von „CBS“ wurden drei Personen an Bord, darunter der Pilot, leicht verletzt. Videoaufnahmen des Vorfalls zeigen Feuerwehrleute und Krankenhaus-Mitarbeiter, die sich auf dem Dach des Hospitals versammelt hatten.

Einer der Feuerwehrmänner hob das Organ aus seiner Transportbox im Heli auf, in der es noch sicher gelegen und den Crash überstanden hatte. Er übergab das Herz einem der Ärzte. Dabei ereignete sich nächste Vorfall: Der Mediziner nahm das Organ an, stolperte jedoch und ließ es beim Gehen fallen. Eine Situation, die für den Empfänger des lebensrettenden Organs in einer Katastrophe hätte enden können.

Doch Glück im Unglück: Das Herz nahm dabei keinen Schaden und konnte sicher und vor allem rechtzeitig seinen Bestimmungsort erreichen. Ein Wunder. Der Brandmeister des Los Angeles Fire Department Gene Bednarchik kommentierte den Vorfall gegenüber „CBS“:

„Der Pilot befreite sich selbst aus dem Wrack und wurde mit leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Die beiden anderen Passagiere, die sich im Flugzeug befanden, befreiten sich ebenfalls selbst und werden hier im Keck-Zentrum behandelt.“ Patienten und andere Unbeteiligte kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden, obwohl laut Zeugenaussagen Trümmerteile des Heli-Rotors umherflogen.

Die amerikanische Flugsicherungsbehörde untersucht nun den Vorfall, der zum Crash geführt hat. Niemand wurde schwer verletzt.

Quelle: ladbible.com