Glück im Unglück: Familienvater gewinnt im Lotto nach Jobverlust – Es sind immer wieder glückliche Geschichten, die meist nur das Leben schreibt. So wie im Falle eines Familienvaters aus dem australischen Melbourne. Wie bei vielen anderen Menschen auch, hatte die Corona-Pandemie bei dem Mann schwerwiegende Folgen. So verlor er während des Corona-Lockdowns seine Arbeit.

Das Prekäre dabei: Er hatte er kurz vor der Pandemie für seine Familie ein Haus gekauft. So blieb dem Mann gar nichts anders übrig, als sich händeringend einen neuen Job in einer eh schon schwierigen Zeit zu suchen. Also ging der Familienpapa putzen, um sich einigermaßen finanziell über Wasser halten zu können. Und dann schlug das Schicksal zu, im positiven Sinne.

Lotto-Gewinn von rund 50 Millionen Euro

Denn der Australier macht bei der Powerball-Lotterie mit und tippte alle Zahlen richtig. So gewann er bei der Ziehung den Jackpot. Dieser betrug satte 80 Millionen australische Dollar, was umgerechnet rund 50 Millionen Euro sind. Laut der „Daily Mail“ lag die Gewinnchance bei eins zu 134 Millionen.

Das nennt man dann wohl Glück im Unglück, kam der Gewinn für den Mann und seine von der Krise hart getroffene Familie genau zum richtigen Zeitpunkt. Der Lottogewinner überglücklich: „Ich bin auf jeden Fall daran interessiert, die Hypothek und die anderen Rechnungen abzubezahlen. […] Es gibt so viel, was wir mit diesem Geld machen können.“

Quelle: tz.de/