Glimpfliche Notwasserung: Weltkriegs-Maschine landet an vollem Strand – Es ist eine Szene, die man für ein virales Fake-Video oder einen Ausschnitt aus einem Zeitreise-Kriegsfilm halten könnte: Im Hier und Jetzt baden Menschen am Strand, als eine Maschine aus dem Zweiten Weltkrieg mit Karacho über die Wasseroberfläche hinwegbraust – nur um dann auf dem kühlen Nass zu landen. Die Kamera fährt über den vollbesetzten Strand. Das hätte ins Auge gehen können. Das Video findet ihr im Anschluss.

Die Anwesenheit der Maschine war kein Zufall: Am 17. April ging sie während der Cocoa Beach Air Show in Florida nieder – wie durch ein Wunder wurde dabei niemand verletzt. Der Pilot lehnte jede medizinische Versorgung nach der Notwasserung ab, es geht ihm wohl gut. Anwesende filmten den Vorfall, darunter eine Frau namens Melanie Schrader. Gegenüber örtlichen Medien äußerte sie, es habe den Anschein erweckt, dass der glimpfliche Ausgang dem Hochziehen des Piloten zu verdanken sei.

Gegenüber „Florida Today“ sagte Schrader: „Er stotterte den Strand hinunter und ich dachte: 'Oh, das hört sich nicht gut an' und ich fing einfach zu filmen an. Es sah so aus, als ob (der Pilot) im letzten Moment hochgezogen hätte, um allen Schaulustigen auszuweichen – es waren viele Leute im Wasser, und da sah ich ihn oben auf dem Flugzeug. Es wirkte so, als wäre er in Ordnung.“

Ein Sprecher der Cocoa Beach Air Show teilte später mit, der Crash sei auf technisches Versagen zurückzuführen, die Maschine vom Typ „TBM Avenger“ hätte ein mechanisches Problem gehabt. Auch brachte man Stolz darüber zum Ausdruck, wie der Pilot mit seinem Engagement verhindert hatte, dass andere zu Schaden kamen.

