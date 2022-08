Gleitschirmpilot verunglückt: Wartender Tourist beleidigt Opfer und Polizei – Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist kürzlich ein Gleitschirmpilot im Allgäu nahe der Passhöhe des Riedbergpasses in steilem Gelände abgestürzt. Der 28-Jährige zog sich im Zuge des Unfalles eine schwere Verletzung an der Wirbelsäule zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Damit der dafür nötige Rettungseinsatz erfolgreich beendet werden konnte, sperrte die Polizei die Straße ab.

Einem Touristen, der vor der Absperrung zum Warten gezwungen war, wollte dies aber offenbar so gar nicht passen. Der Mann geriet in Wut und behinderte in seiner Rage schließlich sogar die Polizeibeamten, die versuchten, die Rettung des Verletzten zu unterstützen.

Als die Beamten den erzürnten Mann schließlich aufforderten, sich wieder in sein Fahrzeug zu begeben, begann dieser damit, sich abfällig über den verunglückten Gleitschirmpiloten zu äußern und beleidigte dann auch noch einen der Polizeibeamten vor Ort.

Der aufgebrachte Tourist muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Quellen: sueddeutsche.de , polizei.bayern.de