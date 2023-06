Gläser von Ikea nach Benutzung explodiert: Das müssen Kunden nun wissen – Kunden des schwedischen Möbelriesen Ikea hören vielleicht nicht zum ersten Mal davon: Eine bestimmte Glasart, die bei dem blau-gelben Kult-Möbelhaus zu haben ist, zerspringt urplötzlich in Abertausende Teile. Denn bekanntermaßen verkauft man bei Ikea neben allerlei Möbeln eben auch den berühmten „Kleinkram“ aus dem Untergeschoss wie Kerzen, Besteck, Geschirr und eben Gläser. Bei letztgenannten scheint es mitunter Probleme zu geben.

Zumindest berichtet dies das Portal „Der Westen“ unter Berufung auf eine Bloggerin, die auf ihrem Blog „Ich lebe grün!“ eine skurrile Situation beschreibt. Wörtlich heißt es da: „Ich habe euch schon auf meinen Social-Media-Kanälen berichtet, dass bei meinen Eltern ein Trinkglas regelrecht explodiert ist. Es gab in der Küche einen sehr lauten Knall. Sofort schaute meine Mutter nach, was passiert war. Die Küche und umliegende Räumlichkeiten (Esszimmer und Flur) waren übersät mit kleinsten Splittern.“

Vermeintliche Granaten-Gläser?

Besagtes Glas ist ein Pokalglas (Klarglas, 35 cl) aus dem Hause Ikea, wie die Autorin erläuternd schreibt. Sie habe dieses vor einigen Jahren erworben, es sei „ganz normal für Getränke verwendet“ worden. Der Frau zufolge habe man es dabei nicht keinen übermäßigen Härten unterzogen: „Es stand im Regal und hatte keine sichtbaren Schäden.“ Seitens Ikea äußerte man sich zu dem skurrilen Vorfall, erläuterte ausführlich. So hieß es wörtlich seitens des Möbelriesen:

„Die Sicherheit unserer Produkte steht für Ikea an erster Stelle deshalb sind unsere Anforderungen hinsichtlich Qualität und Sicherheit umfangreich. Ikea Glaselemente bestehen aus Sicherheitsgründen grundsätzlich aus Einscheibensicherheitsglas (ESG). Dieses gehärtete Glas wurde einer speziellen thermischen Behandlung unterzogen, die das Glas fünfmal widerstandsfähiger macht als herkömmliches Glas.“

Weiter erläuterte man:

„Während herkömmliches Glas in scharfkantige Scherben zerbricht, zersplittert ESG in kleine Würfel, die nur selten scharfkantig sind. Das reduziert das Verletzungsrisiko auf ein Minimum. Ikea verwendet gehärtetes Glas somit aus Sicherheitsgründen.“ Doch in Einzelfällen könne die Zugspannung des Glases durch eine beschädigte Kante oder einen Kratzer an der Oberfläche beeinflusst werden.

Mechanische Einflüsse wie etwa Stöße, Schläge oder Kratzer können solche Glasschäden hervorrufen. Die Bloggerin war wohl nicht die erste, die sich mit einer solchen Glasdetonation konfrontiert sah, so hatte 2018 das Portal „Tag24“ einen vergleichbaren Vorfall geschildert. Hier hatte sich ein Mann nur einen Kakao gönnen können, als genau ein Glas dieses Typs zerplatzte.

