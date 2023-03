Dieser Protest ging nach hinten los: Klima-Aktivistin rutscht auf selbstgelegter Ölspur aus – Zwar ist meistens nur von „Klima-Klebern“ die Rede, die Aktivisten von Organisationen wie hierzulande etwa „Letzte Generation“ greifen unlängst aber auch zu anderen Mitteln, um die klimafeindliche Politik der Regierungen anzuprangern. So kam es bereits zu Attacken mit Tomatensuppe, Farbe und selbst vor dem Einsatz von Öl wird nicht haltgemacht.

So geschehen erst kürzlich bei unseren Nachbarn in Österreich, wo die „Letzte Generation“ ebenfalls aktiv ist. Dort beschmierten Aktivisten am Mittwoch, den 22. Februar, eine Straße am Verteilerkreis im 10. Wiener Bezirk mit Öl.

Eine reichlich gefährliche Aktion – und zwar nicht nur für die Verkehrsteilnehmer, wie sich zeigen sollte.

Ein Video, welches die „Letzte Generation“ auf Twitter postete, dokumentiert, wie zwei Aktivisten in den typischen Warnwesten das Öl auf der Straße verteilen. Dazu schreibt die Organisation: „Auf einem zuvor gesperrten Abschnitt des Verteilerkreises haben wir ungiftiges Öl vergossen.“

🛢️ Auf einem zuvor gesperrten Abschnitt des Verteilerkreises haben wir ungiftiges Öl vergossen.



‼️ Valentin: “Gibt es eine einfachere, billigere Maßnahme zum Klima- und Überlebensschutz als #Tempo100 auf der Autobahn?"#LetzteGenerationpic.twitter.com/z2cAwCsfIC — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) February 22, 2023

Allerdings existiert noch ein zweiter Clip, der zeigt, dass uns die „Letzte Organisation“ auf Twitter nicht alles gezeigt hat.

Einige Sekunden, nachdem das „offizielle“ Video endet, rutscht die an der Schmieraktion beteiligte junge Frau auf der von ihr selbst gelegten Ölspur nämlich aus und stürzt zu Boden.

Bezüglich der Wahl der Waffen erklärt die Klimaschutz-Gruppierung in einem weiteren Tweet, dass es sich bei dem Öl um Speiseöl gehandelt habe.

Dazu heißt es: „Anders als zB [sic] Benzin und Diesel hat das von uns verwendete Speiseöl einen hohen Flammpunkt. Das bedeutet, dass dieses Öl nur entzündet werden kann, wenn es lokal eine Temperatur von deutlich über 200 Grad erreicht hat.“

Zwar hat das Speiseöl damit fraglos andere Eigenschaften als ausgelaufener Sprit, gefährlich ist es auf der Straße vergossen dennoch, wie der zweite Clip beweist.

Immerhin konnten die Polizeibeamten die Aktivisten letztlich problemlos von der Straße schieben, da diese das Schmiermittel inzwischen auch unter ihren Sohlen hatten und die Straße zu einer Rutschbahn geworden war. Letztlich musste also die Feuerwehr anrücken, um den Abschnitt wieder befahrbar zu machen.

Welche behördlichen Konsequenzen die Aktion für die beiden Protestler im Nachgang hatte, ist uns leider nicht bekannt. Wird ähnlich geurteilt, wie hierzulande zuletzt in München (MANN.TV berichtete), dann werden sie aber wohl die Kosten für den Einsatz tragen müssen.

Quelle: merkur.de