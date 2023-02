Gigantische Ausmaße: Saudis planen futuristischen Wolkenkratzer – In Saudi-Arabien gilt offenbar inzwischen das eigentlich doch so uramerikanische Motto „Bigger is better“. Denn obwohl es noch Jahre dauern wird, bis das 170 Kilometer lange Megaprojekt „The Line“ (MANN.TV berichtete) realisiert ist, plant man dort aktuell bereits den nächsten gewaltigen Bau. Diesmal soll es ein futuristischer Würfel werden.

Der Name: The Mukaab.

Schaut man sich die Promo-Videos der saudischen Bauwut an, könnte man glatt meinen, es mit irgendwelchen Fake-Videos begabter Filmemacher zu tun zu haben, die eine mögliche Vision der Zukunft darstellen wollen. Doch das dort Gesehene ist zumindest so weit echt, dass mit dem Bau von „The Line“ bereits begonnen wurde.

Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass auch „The Mukaab“ nicht nur eine Designstudie bleibt.

Gebaut werden soll der gigantische Wolkenkratzer mit der ikonischen Würfelform etwas abseits zum Zentrum von Riad, der Hauptstadt des Königreichs Saudi-Arabien. Ob die Bezeichnung „Wolkenkratzer“ dem Mukaab jedoch überhaupt gerecht wird, oder man gar einen neuen Superlativ wird erfinden müssen, wird sich noch erweisen.

Den Plänen nach, soll der Giga-Würfel nämlich so groß werden, dass darin glatt 20 Empire State Buildings Platz fänden.

Mit einer Seitenlänge und Höhe von 400 Metern würde der Mukaab zwar bei weitem nicht das höchste Gebäude der Welt darstellen – es hätte Rang 41 inne – doch hinsichtlich seiner Konstruktion fraglos einzigartig sein.

Außen trägt er eine Verkleidung, die mit traditionellen saudi-arabischen Mustern verziert ist, während sich im Inneren eine wahrlich titanische Kuppel befindet, der eine Fläche von rund zwei Quadratkilometern als Basis dient.

In der Mitte dieser Höhle erhebt sich ein spiralförmiger Turm – das eigentliche Zentrum für Handel, Unterhaltung, Büroräume und auch Wohnungen.

Vonseiten des federführenden saudischen Public Investment Funds heißt es: „Das Mukaab wird einen Turm auf einem spiralförmigen Sockel umfassen, der ein erstklassiges Gastgewerbeziel mit einer Vielzahl von Einzelhandels-, Kultur- und Touristenattraktionen sowie Wohn- und Hoteleinheiten, Gewerbeflächen und Freizeiteinrichtungen sein wird.“

Für den weiteren futuristischen Touch soll ein riesiges holografisches System zum Einsatz kommen, dank dem sich ferne, fremde oder auch Unterwasser-Welten simulieren lassen.

Mit Blick auf die schiere Schaffenskraft der Saudis ist man geneigt, an die Umsetzung zu glauben. Zumal diese den Plänen zufolge bereits bis zum Jahr 2030 erfolgt sein soll.

Quelle: winfuture.de