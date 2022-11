Gezeter an Fahrbahnverengung: Pkw trifft auf Radfahrerin – Es sind Szenen, welche die Runde durch die sozialen Medien machen: Wir sehen eine Straße in einem Wohngebiet, die durch geparkte Fahrzeuge auf beiden Seiten verengt ist. Die Aufnahmen entstehen im Inneren eines Autos – dem Wagen gegenüber: eine Radfahrerin, in eine gelbe Warnweste gehüllt und mit Helm angetan. Es hat etwas vom Lanzenstechen beim Ritterturnier, wie sie dem Pkw mit Mann und Frau an Bord gegenübersteht. Denn: Keiner weicht.

Das Ganze ereignete sich laut einem Bericht von „Bild“ in Hannover. Im Video ist zu sehen, wie die Frau mit dem Radhelm in einer Bauchtasche kramt, ihr Smartphone zutagebefördert und ebenso zu filmen beginnt, wie die Fahrzeuginsassen. Dabei gibt ihr Statement den Ton der kommenden rund drei Minuten vor: „Bei Ihnen sind die Hindernisse, Sie müssen ausweichen!“

Der Auftakt einer Arie der Uneinsichtigkeit, bei der niemand nachgibt:

Sie beharrt darauf, dass sich das Hindernis auf Pkwseite befinde, er ihr Platz damit Platz machen müsse. Laut „Bild“ sitzt eine Fahrerin am Steuer des Pkw, fragt verwundert: „Wie soll ich denn weiterfahren?“ Schließlich öffnet der Beifahrer die Seitenscheibe, um die Fahrradfahrerin besser hören zu können. Er weist die Radfahrerin darauf hin, dass diese doch einfach am Außenspiegel vorbei aus dem Weg fahren könne. Ihre Antwort, warum das Ganze unmöglich sei:

„Da ist doch ein Bordstein. Da kann ich nicht so einfach hochfahren.“ Vielmehr sei es am Pkw, eine Lücke zu nutzen und ihr aus dem Wege zu gehen. Wo die sein soll, lässt sich laut dem Bericht bei „Bild“ im Video nicht erkennen. Der Wagen weicht der Dame mit dem Fahrradhelm nicht. Sie konstatiert: „Sie müssen Ihren Führerschein abgeben.“ Langsam aber sicher merkt man den Fahrzeuginsassen an, dass das Gebaren sie ungehalten macht. Der Mann:

„Ich muss gar nichts.“

Die Fahrerin des Autos hält knallhart dagegen: „Nee, ich parke jetzt hier.“ Zu allem Überfluss gesellt sich zu diesen verhärteten Fronten erst noch ein weiteres Fahrrad, das einfach um die streitenden Parteien herumfährt. Der Beifahrer im Auto zur Radfahrerin: „Der kann vorbei. Der schafft‘s!“ Doch auch das überzeugt die Dame nicht: „Ja. Ist doch seine Entscheidung. Aber haben Sie nicht gesehen, wie der gewackelt hat?“ Sie tut kund, die Polizei rufen zu wollen.

Fahrradfahrer in Deutschland



Teil 1 von 2 pic.twitter.com/uL130FVuOY — Freie Nachrichten (@FrNachrichten) November 26, 2022

Da tritt ein weiteres Fahrzeug auf den Plan – ein Auto hält hinter der Fahrradfahrerin, der Fahrer möchte passieren. Als sie nicht weicht, steigt er aus, spricht im sanften Ton zu ihr. Schließlich bewegt sie der Druck von allen Seiten augenscheinlich, von ihrer Position abzuweichen. Sie zockelt los, streift dabei den Außenspiegel des Fahrzeugs der Filmenden. Dabei schimpft sie: „Sehen Sie, was dann passiert! Das ist keine Sachbeschädigung! Das ist keine Sachbeschädigung!“

Teil 2 von 2 pic.twitter.com/EdPprDB5eR — Freie Nachrichten (@FrNachrichten) November 26, 2022

Quelle: bild.de