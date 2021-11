In den USA sind sie längst zum angesagten Trendgetränk avanciert und auch bei uns in Deutschland starten sie voll durch: Die Rede ist von Hard Seltzer – also der perfekten Mischung aus sprudelndem Wasser, einem Schuss Alkohol und natürlichem Fruchtaroma.

Mit Gorbatschow Hard Seltzer kommt der Trend jetzt nach Deutschland – und das gleich in drei leckeren Geschmacksrichtungen! Mit nur 5 % vol. sind die Varianten Green Lime, Wild Berry und Fizzy Grapefruit perfekt für alle, die gemeinsam mit Freunden genießen möchten, ohne zu übertreiben. Ihren spritzigen, frischen Charakter erhalten die Sorten durch kohlensäurehaltiges Wasser und natürliche Fruchtaromen. Und weil kein Zucker drin ist, schmeckt Gorbatschow Hard Seltzer auch allen, die es nicht so süß mögen.

Du möchtest gemeinsam mit deinen Freunden gechillte Momente mit Gorbatschow Hard Seltzer erleben? Dann nutze jetzt deine Chance:

Wir verlosen 2 x 1 trendiges Gorbatschow Hard Seltzer Paket mit den Sorten Green Lime, Wild Berry und Fizzy Grapefruit. Und damit du deine schönsten Freundschaftsmomente künftig noch cooler festhalten kannst, gibt es je eine stylishe Sofortbildkamera von FUJIFILM obendrauf – ganz nach dem Motto „Freeze the Moment“!

Weitere Infos zu den trendigen Gorbatschow Hard Seltzern gibt es unter: gorbatschow-hard-seltzer.de.

Wir verlosen 2x1 Gorbatschow Hard Seltzer Paket,

bestehend aus:

1x Gorbatschow Hard Seltzer Mischpaket (12 x 0,33 l Dosen)

mit den Sorten Green Lime, Wild Berry und Fizzy Grapefruit

1x FUJIFILM Sofortbildkamera instax SQ1 Chalk White EX

1x Sofortbild-Film instax Square Um an der Verlosung teilzunehmen, beantwortet folgende Frage:

In welchen Sorten gibt‘s Gorbatschow Hard Seltzer?

A) Green Lime, Wild Berry und Fizzy Grapefruit

B) Zitrone, Erdbeere und Grapefruit Schickt die Antworten zusammen mit eurer Anschrift und Alter mit dem Betreff "Gorbatschow Hard Seltzer Gewinnspiel" an [email protected] .