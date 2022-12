Gesundheitsstudie: Um diese Zeit sollte man zu Bett gehen – Eine Untersuchung europäischer Wissenschaftler setzte sich mit dem Schlafverhalten von Herzpatienten auseinander. Die Studie betont, dass noch nicht von einer gesicherten Kausalität ausgegangen werden kann, jedoch könne der „zirkadiane Rhythmus“ des Menschen durch ein zu frühes oder zu spätes Schlafengehen gestört werden.

Dies erläuterte Studienautor David Plans von der britischen Universität von Exeter, der konstatierte, dass erhebliche Auswirkungen auf Leib und Seele des Menschen die Folge sein könnten. So helfe der „zirkadiane Rhythmus“ bei der Regulation von Psyche und Körper, halte beides im Gleichgewicht. Wie „Chip“ berichtet, spielte bei wissenschaftlichen Forschungen mit Herz-Kreislauf-Erkrankten die Schlafenszeit bisher keine tragende Rolle.

Möglicherweise ändert sich das nun:

Die Experten hinter der Studie jedenfalls betonen, dass Menschen im Idealfall zwischen 22:00 und 23:00 Uhr zu Bett gehen sollten – zur Vorbeugung gesundheitlicher Konsequenzen. Für die Analyse wurden Daten von 88.026 Personen zurate gezogen, welche in den Jahren 2006 bis 2010 in der sogenannten UK Biobank britischer Gesundheitsbehörden hinterlegt waren. Wer an der Studie teilnahm, musste einige Fragen beantworten.

So wurden Aspekte des Alltags, der Routinen und des Lebenswandels der Probanden abgeklopft. Gesammelte Daten wurden mit Krankheitsverläufen verglichen. Fragestellung der Experten: Welche Personengruppen erleiden Herzkrankheiten, Schlaganfälle und Herzleiden im Allgemeinen? Bei 3.172 Menschen wurden tatsächlich nach 5,7 Jahren diverse Herzprobleme festgestellt.

Dabei zeigte sich:

Den niedrigsten Anteil daran hatten Personen, welche täglich um 22.00 bis 23:00 Uhr zu Bett gehen. Bei Menschen, die erst nach Mitternacht Schlafen gehen, war das Risiko für ein mögliches Herzleiden um 25 Prozent erhöht, bei Personen, die vor 22:00 Uhr schlafen, war das dennoch mit 24 Prozent der Fall. Weiteres bemerkenswertes Detail: Vor allem Frauen waren mit deutlich erhöhtem Auftreten durch das spätere Zubettgehen gefährdet als männliche Teilnehmer.

Die Wissenschaftler nehmen an, dass die innere Uhr durch zu spätes Einschlafen aus dem Takt geraten könnte. Dadurch schläft man länger, versäumt unter Umständen das Licht des Sonnenaufgangs. Ähnlich ist es beim zu frühen Zubettgehen, hier wird man vor dem Sonnenaufgang wach und hat ebenfalls kein Morgenlicht – ebenfalls eine Beeinträchtigung der Inneren Uhr. Denn nur durch morgendlichen Sonnenschein erhält der Organismus sein Aufwach-Signal:

Hormone wie etwa Cortisol und Testosteron schüttet der Organismus zwischen 6:00 Uhr und 9:00 Uhr morgens dann nämlich in rauen Mengen aus.

Quelle: chip.de