Gesundheitsstudie: Dampfen hat andere Effekte als das Rauchen – In einer neuen Studie wurden die Auswirkungen des herkömmlichen Rauchens und des Konsums von E-Zigaretten, auch „Dampfen“ genannt, auf die Lunge verglichen. Die Studie wurde im „Journal of Nuclear Medicine“ veröffentlicht und zeigt, dass das Dampfen letztlich andere Auswirkungen auf den Körper hat als das Rauchen von Zigaretten.

Die Probanden wurden nach Alter und Geschlecht in drei Gruppen eingeteilt, um Zigarettenraucher und E-Zigaretten-Konsumenten zu vergleichen. Gleichzeitig wurden zur Kontrolle die Lungen von fünf Personen untersucht, die in ihrem Leben weder geraucht noch gedampft hatten. Geleitet wurde die Studie von Dr. Reagan Wetherill von der Perelman School of Medicine der University of Pennsylvania.

Zum Einsatz kam eine neue Untersuchungsmethode:

Die Experten verwendeten 18 F-NOS, einen neuartigen Radiotracer – eine chemische Verbindung, bei der ein oder mehrere Atome durch ein Radioisotop ersetzt werden, wie in einem Artikel von „LADbible“ erklärt wird. Mit dieser Substanz können Entzündungsherde aufgespürt und verglichen werden, was die Forscher um Wetherill mit den Lungen von Rauchern und E-Zigaretten-Dampfern gemacht haben. Die Forschungsleitung wörtlich:

„iNOS ist ein Enzym, das bei E-Zigaretten-Nutzern und Zigarettenrauchern überexprimiert ist und mit akuten und chronischen Entzündungskrankheiten in Verbindung gebracht wird. Dies macht es zu einem relevanten Ziel für die molekulare Bildgebung von Lungenentzündungen und entzündlichen Lungenerkrankungen.“ Die PET-Scans der Lungen aller Probanden wurden verglichen.

Dabei zeigte sich:

Die Lungen von E-Zigaretten-Nutzern wiesen eine stärkere Entzündung von Lungenbereichen auf als die von Zigarettenrauchern oder Personen, die nie E-Zigaretten geraucht hatten. Dabei handelt es sich um Entzündungen, die durch eine für den Körper reizende Substanz ausgelöst werden. Das Studienergebnis deutet laut Portal darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwischen Entzündungsherden in der Lunge und in der Umgebung geben könnte.

Kurz: E-Zigaretten könnten entzündliche Effekte in der Lunge verstärken. Dr. Wetherill: „Diese Ergebnisse liefern Patienten zusätzliche Erkenntnisse über die potenziell schädlichen Auswirkungen des E-Zigaretten-Konsums auf die Lunge. Unsere Arbeit erweitert das derzeitige Wissen über die Auswirkungen des E-Zigarettenkonsums auf die Gesundheit der Atemwege und ermöglicht ein besseres Verständnis der mit dem E-Zigarettenkonsum verbundenen Schäden und der Schadensminderung im Vergleich zum Zigarettenrauchen.“

Jacob Dubroff, MD, Ph.D., leitender Autor der Studie und Fakultätsmitglied der Perelman School of Medicine, Abteilung für Radiologie, kommentierte:

„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die molekulare Bildgebung in einzigartiger Weise dazu geeignet ist, die potenziellen pathophysiologischen Schäden im Zusammenhang mit elektronischen Zigaretten zu erkennen und zu messen, die im Vergleich zu herkömmlichen brennbaren Zigaretten als sichererer transportweg für Nikotin angepriesen werden.“

Quelle: ladbible.com