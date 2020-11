Forscher stoppen Alterungsprozess und kehren ihn sogar um – Seit Menschengedenken befasst man sich mit dem Altern. Der Traum vom ewig jungen Menschen? Wohl noch Utopie, aber nun haben Forscher es zumindest geschafft, etwas gegen das Altsein zu unternehmen. Was nehmen schließlich viele Menschen im Alter nicht alles auf sich, um den Alterungsprozess zu verzögern.

Dazu gehören eine gesunde Lebensweise, viel Sport – und einige lassen sogar Anti-Aging-Eingriffe über sich ergehen. Eine Alternative dazu haben nun wohl Wissenschaftler entdeckt, die nicht nur die Alterung stoppen, sondern sie sogar umkehren könnte.

So zeigt eine Studie der Universität Tel Aviv und des Shamir Medical Center in Israel, dass man mit Hilfe von hyperbaren Sauerstofftherapien in Druckkammern, kurz HBO, die Alterung der Blutzellen nicht nur stoppen, sondern mit der Therapie auch den Alterungsprozess umkehren kann. Voraussetzung bei der Studie waren gesunde alternde Erwachsene.

Die Forscher um Professor Shai Efrati von der Sackler School of Medicine gaben an, dass, je länger man die Probanten mit der HBO behandelt hätte, sich deren Blutzellen umso mehr verjüngten. In der Studie wurden 35 gesunde Personen im Alter von 64 Jahren oder älter behandelt. Dies mit einer Serie von 60 Sitzungen in 90 Tagen mit der hyperbaren Sauerstofftherapie.

Im Anschluss daran analysierten die Forscher verschiedene Immunzellen aus den Blutproben, die die Behandelten abgaben. Demnach kamen die Wissenschaftler zum Ergebnis, dass man durch die Sauerstofftherapie zwei Hauptprozesse umkehren könne, die mit dem Altern und seinen Krankheiten zusammenhängen.

Professor Efrati: „Seit vielen Jahren beschäftigt sich unser Team mit hyperbarer Forschung und Therapie-Behandlungen. […] Heute gilt die Telomerverkürzung als der 'Heilige Gral' der Biologie des Alterns. […] Forscher auf der ganzen Welt versuchen, pharmakologische und umweltbedingte Interventionen zu entwickeln, die eine Telomerverlängerung ermöglichen. Dies ist uns mit unserem HBOT-Protokoll gelungen, das beweist, dass der Alterungsprozess tatsächlich auf der zellulär-molekularen Ebene rückgängig gemacht werden kann.“

Am Ende klingt das Verfahren fast zu einfach, um wahr zu sein. Doch wer weiß, wenn die Forscher weitere Erfolge mit hyperbaren Sauerstofftherapien erzielen, könnte der Traum des Menschen, Alterungsprozesse zu stoppen oder sogar umzukehren, Wirklichkeit werden.

