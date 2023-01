Gesundheit: Forscher warnen vor zu viel Lakritz – Aufgepasst, werte Lakritz-Fans, laut Forschern aus Dänemark ist der Konsum von zu viel Lakritz überaus ungesund. Dabei lieben gerade die Dänen das Wurzelextrakt des Echten Süßholzes in allen möglichen Formen: etwa als Bonbons, Schokolade oder in Form der so beliebten Lakritze in Tüten aus dem Supermarkt.

Doch aus eben dem Lakritzland schlechthin kommt nun die große Warnung. Laut den Wissenschaftlern besteht bei einem zu Hohen Konsum des schwarzen Extraktes in manchen Fällen gar Lebensgefahr. Aber der Reihe nach, der Grund von allem ist laut den dänischen Forschern die im Lakritz enthaltene Glycyrrhizinsäure oder auch als Glycyrrhizin bekannt.

Glycyrrhizinsäure in zu hohen Mengen ungesund

Genauer gesagt handelt es sich bei Glycyrrhizin um die chemische Verbindung aus Alkohol und Zucker mit dem Ergebnis des süß schmeckenden Glykosids. Das entstammt der Wurzel der Süßholzpflanze, die eben auch zur Lakritz-Herstellung genutzt wird. Dass eben jene Glycyrrhizinsäure in zu hohen Mengen ungesund ist, ermittelten die Wissenschaftler der dänischen Lebensmittelbehörde zusammen mit Wissenschaftlern des Lebensmittelinstituts der Technischen Universität Dänemarks.

Bei der groß angelegten Untersuchung wurden insgesamt 219 verschiedene dänische Lakritz-Produkte getestet. Die Ergebnisse der Studie wurden nun im Fachmagazin „Food Control“ veröffentlicht. In vielen der getesteten Produkte fand man die besagte Glycyrrhizinsäure in hohen Mengen.

EU-Grenzwerte wurden überschritten

Nicolai Zederkopff Ballin von der dänischen Lebensmittelbehörde: „Wir waren überrascht, dass man bei vielen Produkten nicht mehr als vier bis fünf Gramm Lakritz essen muss, um so viel Glycyrrhizinsäure zu erhalten, dass man den EU-Grenzwert (100 Milligramm pro Tag anM d. Red.) überschreitet.“

Zudem wurde in der Studie ersichtlich, dass immerhin zehn Prozent der untersuchten Produkte, keine Warnhinweise auf den hohen Glycyrrhizinsäure-Gehalt besaßen, was jedoch per Gesetz vorgeschrieben ist. Denn zu viel der Glycyrrhizinsäure ist gesundheitsschädlich, da es den Blutdruck stark ansteigen lässt.

Patienten mit Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen besonders gefährdet

Gegenüber dem Portal „videnskab.dk“ erklärte Gunnar Gislason, Forschungsleiter am Zentrum für Herz-Kreislauf-Erkrankungen am Krankenhaus Herlev und Gentofte: „Vor allem Patienten mit Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen müssen beim Verzehr von Lakritz vorsichtig sein. […] Es kann den Blutdruck erhöhen und andere nachteilige Auswirkungen haben. Wenn man Lakritze in sehr großen Mengen isst, können sie direkt lebensgefährlich sein.“

