Geschäftsidee „Rage Yard“: 2020er-Stress mit Panzer und Schrotflinten abbauen – Das entspannende Gefühl, nachdem man seiner Wut Ausdruck verliehen und losgelassen hat, nennt man „kathartisch“, wenn man sich regelrecht geläutert fühlt. Genau das wollen die Betreiber des „Rage Yard“ ihren Besuchern auch bieten. Weil sie wissen, wie viele Leute die Schnauze voll haben von 2020, hatten sie eine ebenso faszinierende wie unterhaltsame Geschäftsidee: einen Ort, an dem man seinen Frust rauslassen kann.

Wer erinnert sich nicht an die unvergessliche Szene aus dem Mafiakomödien-Klassiker „Reine Nervensache“: Billy Crystal als Psychologe Ben Sobel rät Robert De Niro als depressivem Mafioso Don Vitti, seine Wut einfach an einem Kissen auf der Psychocouch auszulassen – und der Don zückt erst mal eine .45er und entlädt die Wumme in das arme Ding. Falls nicht, ihr findet sie hier.

In eine ähnliche Kerbe wie diese Sequenz haut der „Rage Yard“ – und das ist ganz wörtlich gemeint. Wer vor Wut nicht weiter weiß, der könnte dort die nötige Entspannung finden. Ganz ohne seinen Zorn an anderen auszulassen. Gerade im Licht der verabscheuungswürdigen Ereignisse der jüngeren Vergangenheit ist das eine schöne Idee.

Wohlgemerkt gilt das für Leute, denen es nicht reicht, zu boxen, zu joggen oder zu stemmen, um ihre überschüssige Energie loszuwerden. Das Team hinter dieser Idee hat sich Schrottautos beschafft und bietet seinen gefrusteten Fans die Gelegenheit, ihre Emotionen mit Schrotflinten an schrottreifen Pkw auszulassen. Doch damit nicht genug: Auch einen 56 Tonnen schweren Kampfpanzer hat man zu diesem Zweck beschafft.

Falls ihr nun aufgehorcht habt, findet ihr sämtliche Infos zum „Rage Yard“ hier(https://www.scrapcarcomparison.co.uk/rage-yard-experience), Englischkenntnisse vorausgesetzt. Na dann: Katharsis.