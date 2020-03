Geschäftsidee: Lidl plant Kneipe für ein Bier nach dem Einkauf – Moderne Supermärkte und Discounter bieten ihren Kunden immer mehr und mehr Dienste jenseits des einfachen Einkaufs an: Mobilfunkverträge, Weltreisen oder auch Tankstellen – es gibt scheinbar nichts mehr, dass man nicht auch bei Aldi, Lidl und Co. erledigen oder bekommen kann. Nun hat Lidl eine neue Geschäftsidee in petto, die für Furore sorgen könnte: eine Filialen-Kneipe für das kühle Bier nach dem anstrengenden Einkauf.

Nein, wir haben nicht zu tief ins Glas geschaut, können allerdings natürlich nicht für euch zum Zeitpunkt sprechen, an dem ihr diesen Artikel lest: Die Discounter-Kette Lidl hat tatsächlich einen Antrag gestellt, bei einer ihrer neu geplanten Filialen gleich eine Kneipe mit anbauen zu dürfen. Dabei soll dem Supermarkt ein zweiter Ein- und Ausgang eingerichtet werden. Dieser führt dann direkt in die nahegelegene Tränke.

Diese angeschlossene Kneipe soll über eigene Sitzgelegenheiten, aber auch über eine Stehbar und natürlich Toiletten verfügen

Zudem soll es möglich sein, vor Ort Alkohol zu kaufen und mit nach Hause zu nehmen. Ein Sprecher des Unternehmens teilte der Webseite „Metro“ mit: „Lidl kann bestätigen, dass ein Eintrag eingereicht wurde, einen entsprechenden lizenzierten Bereich unseres Geschäfts für unsere Kunden in Dundonald eröffnen zu dürfen.“

Einen Haken hat die Sache jedoch, bevor ihr jetzt die Karten hervorgekramt und überlegt, wo die neue Lidl-Filiale in eurer Gegend sein könnte: Dundonald liegt im irischen Belfast. In Irland erfreut sich der Discounter einer wachsenden Beliebtheit und stampft laufend neue Filialen aus dem Boden. Vorerst werden wir also keine Lidl-Kneipen in Deutschland sehen – doch was nicht ist, kann ja noch werden.

Quelle: ladbible.com