Gesangsmaschine: 81-Jähriger rockt Altenheim stimmgewaltig – Zynische Menschen mögen wohl behaupten, dass das Rentenalter und vor allem der Aufenthalt in einer Altenwohnanlage ein Abstellgleis sind. Dave Williams würde ihnen nicht nur lautstark widersprechen, sondern solche Stimmen einfach in Grund und Boden singen und so zum Verstummen bringen: Der Krankenpfleger auf Rente ist 81 Lenze alt – doch seiner Stimme scheint das niemand erzählt zu haben.

Sein Auftritt, bei dem er den Welthit „Unchained Melody“ von den Righteous Brothers zum Besten gab, geht in Videoform Stand dieses Artikels um die Welt und begeistert die Menschen. Es hat Gründe, dass Dave ein so überragender Sänger ist, dessen Talent nicht von seinem Alter geschleift wurde: Er war früher professioneller Musiker.

Dreimal hat der Mann in seinem Leben etwa bereits vor Auftritten der Beatles gesungen, für die Ausnahmeband mit seiner eigenen Gruppe Konzerte eröffnet und Fans angeheizt.

Williams wohnt im Park View Nursing Home in der Pilzköpfe-Hauptstadt Liverpool. Dort hatten die Mitarbeiter eine Picknickparty für Bewohner, Gäste und Familienmitglieder organisiert. Es gab viel zu essen und zu trinken, zudem verschiedene Spiele, ein volles Programm. So trat auch ein Musiker namens Toni Nesbit auf. So ist es dem Text unter dem Video des Kanals „Zenger“ zu entnehmen. Dort wird erläutert, dass der Unterhalter hörte, dass Dave Williams in der Anlage wohne, seines Zeichens Vater von Chefin Debbie Williams.

Nesbit bat die lokale Berühmtheit, ein Lied zum Besten zu geben. Also erhob sich der frühere Krankenpfleger und zeigte mit 81 allen, was er nach wie vor drauf hat. Dave kommentierte später: „Als ich aufstand, flehte mich meine Tochter förmlich an, mich wieder hinzusetzen, aber ich war froh, dass ich es nicht getan hatte. Denn eine Frau im Publikum ist Demenzpatientin – und nach meinem Auftritt sah ich, dass sie das Lied vor sich hinsang, einfach brillant.“

Ein passendes Schlusswort, „brillant“ trifft es.