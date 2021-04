Gerichtsbeschluss: Heide Park Soltau darf wieder öffnen – Dank eines Gerichtsbeschlusses kann und will der Heide Park Soltau bereits am Wochenende wieder öffnen und damit endlich in die neue Saison starten. Wie der Betreiber des Freizeitparkes auf seiner Webseite mitteilt, wurde im Zuge dessen ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet, um den Besuchern einen möglichst sicheren Aufenthalt zu gewährleisten.

Für den Besuch bedarf es eines datierten Tagestickets. Besitzer von Jahrespässen oder undatierten Eintrittskarten können indes ein kostenloses Reservierungsticket für ein bestimmtes Zeitfenster buchen.

Weiter heißt es: „Der Zutritt zum Heide Park Resort ist bis auf Weiteres nur mit einem gültigen, negativen COVID-Test oder einer vollständigen Impfung möglich.“

Die Regeln gelten für alle Besucher über sechs Jahren und sollen durch strenge Hygiene- und Sicherheitsregelungen im Park ergänzt werden. Die dem Park zugehörigen Beherbergungsbetriebe bleiben vorerst noch dicht.

Möglich macht die Öffnung ein Beschluss des Verwaltungsgerichtes Lüneburg, wo man die Schließung in der vergangenen Woche für nicht angemessen erklärt hatte. Aus Sicht der Richter werde die Ausbreitung des Corona-Virus durch das Sicherheitskonzept ähnlich effektiv verhindert wie im Falle einer Schließung.

Zu dem Konzept gehört auch ein Testzentrum im Park und dass sämtliche Mitarbeiter mit Publikumskontakt vor Dienstantritt getestet werden. Außerdem soll nur die Hälfte der maximalen Besucherzahl Einlass erhalten.

Und da laut Angaben des NDR bislang keine Beschwerden beim Oberverwaltungsgericht der Hansestadt gegen den Gerichtsentscheid vorliegen, steht der Öffnung am Wochenende aktuell nichts im Wege.

