Vor Gericht: Johny Depp muss lachen, als seine Leibwächter zu seinen Penis befragt wird – Noch immer ist die Verleumdungsklage von Hollywood-Star Johnny Depp gegen seine Exfrau Amber Heard über einen Streitwert von mehr als 40 Millionen US-Dollar in vollem Gange. Im Zuge derer kam es während der letzten Tage bereits zu etlichen mitunter kuriosen Vernehmungen und Szenarien. Am Wochenende brach der Gerichtssaal in Virginia in Gelächter aus, nachdem ein Bodyguard von Johnny Depp pikante Fragen beantwortete. Das Video findet ihr im Anschluss.

Im Verlauf der Verhandlung wurde auch Depps Sicherheitsmann Malcolm Connolly befragt. Konkret ging es darum, wie es sei, sich im Inneren Zirkel so nah am Privatleben des ehemaligen Paares bewegt zu haben. Was hatte Connolly hinter verschlossenen Türen erlebt? Dabei kam ein Moment in Australien zu Sprache, bei dem Heard und Depp mutmaßlich in einem Gästehaus gestritten haben sollen. Der Bodyguard bestätigte, Geschrei aus der Behausung gehört zu haben.

Die genauen Worte habe er aber nicht verstanden.

Heards Anwalt fragte Connoly konkret, ob Johnny Depp versucht habe, im Foyer des Hauses, in dem das Paar wohnte, zu urinieren. Offenkundig durch die Frage verwirrt, hielt der Bodyguard für einen Moment inne, bevor er dies im ungläubigen Tonfall halb gefragt verneinte. Allein diese Reaktion entlockte Johnny Depp und anderen im Gerichtssaal Gelächter. Doch der Anwalt gab nicht auf: „Herr Depp hatte den Penis draußen, nicht wahr?“

Es folgte ein Einspruch aufgrund von Relevanz von Depps Verteidigung. Die Antwort des Bodyguards: „Ich denke, ich würde mich erinnern, wenn ich Herrn Depps Penis gesehen hätte.“ Es war die zweite Aussage an diesem Tag, welche im Gerichtssaal für allgemeine Erheiterung sorgte – zuvor hatte ein früherer Angestellter Johnny Depps die Fragen des Gerichts beantwortet, während er mit dem Auto unterwegs war – und am Steuer eine E-Zigarette dampfte.

Ein Zeugenverhalten, welches vom Gericht mit blankem Unglauben kommentiert wurde. Reaktionen der Richterin, welche allem Anschein nach nach dieser Befragung gefilmt wurden, sprechen für sich:

Judge at the Depp/Heard trial, following the testimony of a witness who was vaping and driving while testifying. pic.twitter.com/eec4SyVXtB — J E May / Duchess Marmalade (@storiesbyjemay) April 28, 2022

