Genderneutrale Ansprache gefordert: „Er“ und „sie“ soll aus Berliner Zeugnissen verschwinden – In Berlin nimmt man das Thema Gendern sehr ernst. So ernst, dass dort geplant ist, Schüler auf ihren Zeugnissen künftig nicht mehr mit geschlechtsspezifischen Pronomen zu beurteilen. Anstelle des bislang üblichen „er“ oder „sie“, sollen die Lehrer nun eine geschlechtsneutrale Formulierung wählen.

Wie der „rbb“ berichtet, war es in Berlin bislang Usus, dass die Formulierungen in den Zeugnissen Auskunft über das Geschlecht des beurteilten Kindes geben. So heißt es darin beispielhaft: „Sie/Er ist im kommenden Schuljahr Schülerin/Schüler der Jahrgangsstufe _ “

Nun jedoch erging ein Schreiben der Bildungsverwaltung an die Schulleitungen, welches diese Art der Formulierungen zu unterbinden auffordert. Stattdessen solle genderneutral geschrieben werden. So könnte statt „er“ oder „sie“ etwa der Vorname genutzt werden.

Auch die Begriffe „Schüler“ oder „Schülerin“ sollen nicht mehr fallen, so dass es auf das obige Beispiel bezogen demnächst nur noch heißen soll: „XY rückt im kommenden Schuljahr auf in die Jahrgangsstufe _ “

Wie es weiter heißt, seien Lehrkräfte bei der Anrede auf den Zeugnissen außerdem aufgerufen, auf die Wünsche der Kinder Rücksicht zu nehmen. In dem Schreiben heißt es dazu laut „rbb“:

„Immer dann, wenn der Wunsch besteht, in Bezug auf die geschlechtliche Identität neutral bzw. mit dem Namen angesprochen zu werden, sind geschlechtsbezogene Personalpronomen und Formulierungen zu vermeiden.“

Der „Stern“ wollte wissen, wie viele Kosten durch diese Maßnahme entstehen, ob diese auf Anregungen von Schülern selbst aufgekommen sei und ob sämtlichen Schulen die neuen Formulierungen als Pflicht auferlegt bekommen. Allerdings wollte sich die angeschriebene Bildungsverwaltung dazu bislang nicht äußern.

Quellen: stern.de , .rbb24.de