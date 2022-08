Geld sparen: Das solltet ihr vor dem Herbst bei eurer Heizung prüfen – Nicht nur angesichts schier explodierender Energie- und Lebenshaltungskosten ist es weise, sich um seine Heizung zu kümmern, um einen möglichst sparsamen Betrieb zu gewährleisten. Dabei bleibt oftmals insbesondere das Entlüften der Heizkörper auf der Strecke – rasch können diese anfangen, lästige Geräusche zu erzeugen. Weitaus nerviger: Sie heizen nicht richtig – und das nicht auszugleichen, kann ins Geld gehen.

Ein guter Indikator ist laut einem Bericht von „Chip“ und der „dpa“, wenn die Heizkörper insbesondere im oberen Bereich nicht richtig warm werden. Dann ist Luft in den Leitungen, die aus dem System muss, will man keine unnötigen Heizkosten hinnehmen. In dem Fall muss diese Luft aus der Heizung abgelassen werden. Das Entlüften ist dabei nichts, was nur Fachleuten vorbehalten ist, sondern lässt sich vergleichsweise einfach bewerkstelligen.

So geht ihr dabei vor:

An der Seite eines Heizkörpers befindet sich ein Ventil. An diesem wird die Entlüftung vorgenommen – eine Entlüftungs- oder Vierkantschlüssel ist dafür notwendig, ebenso wie eine Schüssel oder ein kleiner Eimer. Öffnet mithilfe des Werkzeugs vorsichtig das Ventil ein kleines Stück und lasst die überschüssige Luft entweichen – so lange, bis nur noch Wasser nachfließt. Achtet auf jeden Fall darauf, dass Ventil nicht herauszudrehen. Es darf nicht zu viel Wasser aus dem Kreislauf entweichen, andernfalls muss Heizungswasser nachgefüllt werden.

Auf einem Manometer an eurer Heizungsanlage könnt ihr erkennen, ob die Heizung über ausreichend Druck verfügt – prüft dies gegebenenfalls schon vor dem Entlüften und fügt direkt Wasser hinzu, was das spätere Entlüften erleichtert. Bevor man zu Werke geht, sollte zudem, insofern man Zugriff darauf hat, die Umwälzpumpe der Heizanlage ausgeschaltet werden. Eine nach persönlicher Meinung des Verfassers kompetente Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt das Fachportal „dein-heizungsbauer.de“, ihr findet diese hier.

Ein Video des Kanals „SHK info“ zu dem Thema findet ihr zudem unter unserem Artikel.

Quelle: chip.de