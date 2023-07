Geld: Mit der 50-30-20-Regel ein Vermögen sparen – Ein solides finanzielles Polster ist von großer Bedeutung, um unvorhergesehene Ausgaben wie plötzliche Reparaturen ohne große Schuldenlast bewältigen zu können. Außerdem sollte man schon in jungen Jahren an die eigene Altersvorsorge denken, um im Alter nicht in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Das Gute ist: Sparen muss nicht kompliziert sein. Mit etwas Planung und Selbstdisziplin kann man Existenzängsten und unangenehmen Kontoauszügen entkommen –und so funktioniert es:

Die 50-30-20-Regel: Die optimale Verteilung der Ausgaben

Um den Überblick über die eigenen Finanzen zu behalten und bewusster mit ihnen umzugehen, bietet sich die 50-30-20-Regel an. Dabei wird das monatliche Nettogehalt in drei Budgets aufgeteilt: Fixkosten, Freizeit und Sparen, wobei das Verhältnis 50 zu 30 zu 20 beträgt.

Um eine bessere Übersicht zu haben, empfiehlt es sich, neben dem Gehaltskonto bei der Bank zusätzlich ein Freizeit- und ein Sparkonto anzulegen. Viele Banken bieten heutzutage sogar ein kostenloses Zweitkonto zum Girokonto an. Die Hälfte des Netto-Einkommens wird für monatliche Fixkosten wie Miete, Strom, Auto, Internet, Handy, Lebensmittel und weitere regelmäßige Ausgaben verwendet. Diese Fixkosten sollten regelmäßig überprüft werden, um Einsparungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Effiziente Einsparungen bei den Fixkosten

Es lohnt sich, bei den Fixkosten genau hinzuschauen und zu prüfen, welche Ausgaben wirklich lebensnotwendig sind und welche in die 30-Prozent-Kategorie fallen könnten. Hier einige Tipps, um Einsparungen zu erzielen:

Verbraucherportale können helfen, günstigere Tarife für Telefon, Internet, Strom und Versicherungen zu finden.

Überprüfen Sie, ob Sie überversichert sind und ob alle Versicherungen tatsächlich notwendig sind.

Ziehen Sie in Betracht, in eine günstigere Wohnung umzuziehen, um die Mietkosten zu senken.

Bei Unsicherheiten bezüglich der Unterhaltszahlungen für Kinder empfiehlt es sich, beim zuständigen Jugendamt nachzufragen.

Vergessen Sie nicht, dass auch Weihnachts- und Urlaubsgeld in die 50-30-20-Regelung einbezogen werden sollten.

Budget für die eigenen Bedürfnisse und Wünsche: Die 30-Prozent-Kategorie

Ein Drittel des Netto-Gehalts sollte für die eigenen Bedürfnisse und Wünsche reserviert werden. Dieses Budget ermöglicht es, Restaurantbesuche, Urlaub, Hobbys, Kultur und Shopping zu finanzieren. Wenn das Budget zu schnell aufgebraucht ist, kann es hilfreich sein, ein Haushaltsbuch zu führen.

Wer dazu neigt, zu schnell Geld auszugeben oder häufig online auf „Kaufen“ zu klicken, kann mit einem Haushaltsbuch seine Ausgaben besser kontrollieren. Auf diese Weise können ungenutzte Beträge auf das Freizeit-Konto übertragen werden, falls man sich etwas Größeres anschaffen oder einen kostspieligen Urlaub planen möchte.

Wer das Sparpotenzial in sich entdeckt hat, kann sich nun folgende Fragen stellen:

Kann man günstiger in den Urlaub fahren?

Sind alle geplanten Anschaffungen wirklich notwendig?

Gibt es das gewünschte Traum-Kleid oder den gewünschten Laptop nicht zu einem günstigeren Preis im Internet?

Anstatt immer wieder essen zu gehen, macht es nicht auch Spaß, selbst zu kochen?

Das letzte Fünftel: Sparen für unvorhergesehene Ausgaben und Vermögensaufbau

Das letzte Fünftel der Einnahmen sollte entweder gespart oder zur Schuldentilgung verwendet werden. Diese Rücklage ist nicht nur für die Vermögensbildung gedacht, sondern auch für unerwartete Reparaturen oder Nachzahlungen. Wenn beispielsweise die Waschmaschine oder das Auto den Geist aufgeben, können diese Ausgaben schnell teuer werden.

Auch unerwartete Kosten wie die jährliche Nebenkostenabrechnung des Vermieters, Steuer- oder Strom-Nachzahlungen können das Budget belasten. Insbesondere in Krisenzeiten, wie beispielsweise Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit, können Rücklagen den Einkommensverlust ausgleichen und für beruhigende finanzielle Sicherheit sorgen. Ohne ein Spar- oder Tagesgeld-Konto besteht die Gefahr, in die Schuldenfalle zu geraten.

Das langfristige Ziel: Kapitalaufbau für die Zukunft

Im besten Fall sollte der Fokus der 20-Prozent-Kategorie auf dem Kapitalaufbau liegen. Dieses Kapital kann später für die private Altersvorsorge oder den Erwerb einer Immobilie genutzt werden.

Bei einem monatlichen Netto-Einkommen von 2500 Euro ergeben sich nach der 50-30-20-Regel beispielshaft folgende Budgets:

50 Prozent für Fixkosten: Das sind 1250 Euro monatlich.

30 Prozent für Freizeit: Das sind 750 Euro pro Monat.

20 Prozent für das Sparen: Das entspricht 500 Euro im Monat und 6000 Euro pro Jahr.

Selbst bei unvorhergesehenen Ausgaben in Höhe von 2000 Euro bleiben am Jahresende immer noch 4000 Euro auf dem Sparkonto. Außerdem wurden im Laufe von zwölf Monaten 9000 Euro in Freizeitaktivitäten investiert. Auf diese Weise kann man mit der 50-30-20-Regel auch bei Niedrigzinsen innerhalb von 20 Jahren ein Kapital von mindestens 80.000 Euro aufbauen.

Fazit: Finanzielle Stabilität durch kluges Geldmanagement

Die richtige Balance zwischen Ausgaben, Sparen und Kapitalaufbau zu finden, ist entscheidend für eine solide finanzielle Zukunft. Durch die Anwendung der 50-30-20-Regel und das bewusste Überprüfen der Fixkosten können Einsparungen erzielt werden.

Ein Haushaltsbuch kann dabei helfen, Ausgaben zu kontrollieren und Sparziele zu erreichen. Mit einer soliden Rücklage für unvorhergesehene Ausgaben und einem Fokus auf den Kapitalaufbau können finanzielle Risiken minimiert und langfristige finanzielle Ziele erreicht werden.

