Gelber Sack vor dem Aus? Viele Städte und Gemeinden stellen Modell um – Schon lange begleiten uns der Gelbe Sack, doch die Zeiten ändern sich in dieser Hinsicht wohl. Laut einem Medienbericht ist er in vielen Kommunen bereits ein seltener Anblick geworden, man fragt sich, ob der Gelbe Sack langsam zum Auslaufmodell wird. Der Bericht erläutert auch den Grund, warum Kommunen zunehmend auf ihn verzichten.

Der Anblick, in der Regel vor einem Abholtag, ist wohlbekannt: Gelbe Säcke liegen in chaotischen Haufen am Straßenrand oder wurden mit ihren Schnüren über Zäune oder Pfosten gehängt. Doch dieser Anblick geht laut einem Bericht des Portals von „RTL“ zurück. Demnach setzen Gemeinden und Städte zunehmend auf die Gelbe Tonne für die Sammlung von Verpackungsmüll.

Wechsel auch aus Knappheit

Bereits 2022 sind demnach laut einer Mitteilung des Verbands Kommunaler Unternehmen 80 Kommunen vom Sack-Modell auf die Gelbe Tonne umgestiegen. Dies hat mehrere Gründe, als einer wurde etwa eine geringe Verfügbarkeit der Gelben Säcke am Markt im Vorjahr genannt. Bereits ab Herbst 2021 kam es demnach zu regionalen Engpässen aufgrund Rohstoffmangels. „RTL“ berichtet, dass der Verband Kommunaler Großunternehmen Tonnen ohnehin als bessere Option erachtet.

Erstens kommt es demnach in vielen Kommunen zu Problemen, wenn Säcke entsorgt werden, weil diese etwa reißen und dann der Inhalt auf den Straßen landet. Zweitens verbraucht die Herstellung von Gelben Säcken viele Ressourcen. Zudem sieht man sich mit einem gänzlich anderen Aspekt konfrontiert.

So erläutert ein Sprecher des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE):

„Wir beobachten aber auch immer wieder eine Zweckentfremdung von Gelben Säcken.“ Personen würden diese etwa nutzen, um ihre Tomatenpflanzen abzudecken, oder die Säcke zum Schutz des Fahrradsattels zweckentfremden. Der Sprecher: „Dafür sind die Dinger aber nicht da. Es wäre schön, wenn die Gelben Säcke ausschließlich zur Entsorgung von Leichtverpackungen genutzt würden.“

Der „RTL“-Bericht betont die Wichtigkeit korrekter Entsorgung in den jeweils passenden Behältern – eine hohe Recycling-Quote ist demnach aus ökologischer Perspektive entscheidend. Denn nicht recycelter Verpackungsmüll wandert in Verbrennungsanlagen, laut dem Bericht ein Schicksal, welches immer noch die Hälfte des Materials ereilt.

Quelle: rtl.de