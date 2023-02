Geheimnis um Bigfoot gelüftet: Datenanalyst berechnet Wahrscheinlichkeit – Schon lange ranken sich Legenden um so genannte kryptozoologische Wesen wie den Schneemenschen Yeti, das Seeungeheuer Nessie oder den Bigfoot. Nun hat ein Datenanalytiker ausgerechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass der Bigfoot, der in Kanada den Namen Sasquatch trägt, auch ein Schwarzbär oder das Seeungeheuer von Loch Ness ein Riesenaal sein könnte.

Sie machen die Runde, praktisch seit es Kameras gibt: Verwackelte Fotos, Videos oder Tonaufnahmen des Bigfoot bevölkerten und bevölkern praktisch jedes Medium, von der Tageszeitung bis zum modernsten Internetserver. Immer wieder wurde die Kreatur genau wie das Seeungeheuer Nessie angeblich auf Zelluloid oder Tonband gebannt. Wissenschaftler wie die so genannten Kryptozoologen beschäftigten sich mit ihnen. Experten auf der Suche nach ausgestorbenen Arten, von denen es heute nur noch wenige oder gar keine Exemplare geben soll.

Angebliche Fußspuren und Fellreste untersucht

Nun hat sich ein Duo anderer Forscher der Sache angenommen, wie das Portal „t3n“ berichtet. Datenanalyst Floe Foxen aus den USA ging der Sache zusammen mit seiner Partnerin, der Wissenschaftlerin Arielle Selya, auf den Grund. Die beiden haben Tierpopulationen in Nordamerika unter die Lupe genommen. Für Schottland untersuchten sie die Verbreitung von Aalen, für Nordamerika die von Schwarzbären.

Anhand dieser Daten berechneten sie die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei den Sichtungen von Bigfoot und Nessie um entsprechende Vertreter beider Tierarten gehandelt haben könnte. Der Datenanalytiker veröffentlichte zwei Studien als Vorabdrucke zum Thema, die von anderen Wissenschaftlern noch nicht näher untersucht wurden. Sie tragen die augenzwinkernden Titel „If it’s real, could it be an eel?“ und „If it’s there, could it be a bear?“

Auf Deutsch:

„Wenn sie [Nessie] echt ist, könnte sie ein Aal sein?“ und „Wenn er [Bigfoot] da ist, könnte er ein Bär sein?“. Nach Einschätzung des Datenexperten sei die These, Bigfoot-Sichtungen mit der Präsenz von Schwarzbärenpopulationen in Verbindung zu bringen, „sehr wahrscheinlich“, heißt es bei „Yahoo News“. Demnach häuften sich Bigfoot-Sichtungen, sobald die Zahl der Schwarzbären in einem Gebiet 900 Tiere oder mehr erreicht.

Foxon erklärt, dass Schwarzbären sich nicht nur gelegentlich auf die Hinterbeine stellen, sondern manchmal auch auf diesen gehen. Dies könne bei Sichtungen zu Verwechslungen führen, sie könnten dann durchaus an riesige Affenmenschen erinnern. Gleichzeitig zeigt die Studie, dass an den Orten, wo Bigfoot gesichtet wurde, genügend Schwarzbären leben, so dass Verwechslungen plausibel erklärt werden können.

Und Nessie?

Hier ist die Situation anders. Der neuseeländische Genetiker Neil Gemmell hatte 2019 DNA-Untersuchungen durchgeführt. Eigentlich sollten Aale als mögliche Erklärung für die angeblichen Sichtungen des Seeungeheuers von Loch Ness herhalten. Gemmell selbst vermutete, dass ein Riesenaal in dem Gewässer leben könnte. Die neuen Analysen von Foxon widersprechen dem jedoch: Es gibt zwar viele Aale im See, diese erreichen aber maximal eine Größe von 60-80 Zentimetern.

Die Wahrscheinlichkeit, auch nur einen einzigen Aal von einem Meter Länge dort zu finden, liege bereits bei gerade einmal 1:50.000. Die Wahrscheinlichkeit, dass gar ein sechs Meter langer Aal im Loch Ness hausen könnte, tendiere gegen Null, so Foxon. Dem Wissenschaftler zufolge gibt es nur noch andere natürliche Erklärungen für Nessie: Baumstämme, Welleneffekte oder ein großes Säugetier, welches das Gewässer gelegentlich überquert.

Quelle: t3n.de