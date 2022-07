Geheimer Krebs-Impfstoff von Amazon: Phase-1-Studie hat begonnen – Es mag gemeinhin nicht bekannt sein, doch der Onlinegigant Amazon hat sich Berichten zufolge dem Kampf gegen den Krebs verschrieben. Das Unternehmen arbeitet derzeit an Impfstoffen gegen Brust- und Hautkrebs. Dabei befindet sich der Technikriese bereits in einer Phase-1-Studie zur Erforschung seiner individuellen Impfmethode. Dabei arbeitet man mit Experten aus dem „Fred Hutchinson Cancer Center“ in Seattle zusammen.

Das Ziel soll eine Therapie sein, die sowohl präziser, bezahlbarer als auch maßgeschneiderter auf Patientenbedürfnisse angewendet werden kann als bis dato gängige Methoden. Für die erste Testphase erhielt man von der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA eine Zulassung. Dies erlaubt es den beiden Partnern nun, 20 Patienten anzuwerben und das Medikament am Menschen zu erproben, so ein Bericht von „Ruhr24“ unter Berufung auf die britische „Daily Mail“. Hervorgegangen ist das Projekt wohl aus dem Amazon-Geheimlabor „Grand Challenge“.

Amazon launches cancer vaccine clinical trial in partnership with Fred Hutchinson https://t.co/MbRPAvg79i — CNBC International (@CNBCi) July 12, 2022

Seit drei Jahren arbeiten Amazon und die Experten des Fred Hutchinson Gerüchten zufolge mithilfe von künstlicher Intelligenz an der Analyse gewaltiger Datensätze auf der Suche nach einem Krebsmittel. Ausschlaggebender Unterschied zu herkömmlichen Methoden: Die Impfstoffe werden für die jeweilige DNS der Patienten maßgeschneidert. „Business Insider“ holte sich den Kommentar eines Amazon-Sprechers ein. Wörtlich sagte dieser:

„Fred Hutch hat vor Kurzem die Erlaubnis von der U.S. Food and Drug Administration erhalten, mit einer klinischen Studie der Phase 1 fortzufahren, und es ist unklar, ob sie erfolgreich sein wird.“ In der Branche geht man im Allgemeinen davon aus, dass Amazon und den Krebsexperten noch mehrere Jahre Forschung bevorsteht, an deren Ende als Resultat ein Impfstoff stehen könnte. Der Sprecher des Onlinegiganten betonte, dass es ein Interesse an weiteren Partnerschaften gebe.

Vakzin soll noch einige Jahre dauern

Wörtlich führte er aus: „Sollte er (der Entwicklungsprozess) fortschreiten, wären wir offen für eine Zusammenarbeit mit anderen Organisationen im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften, die ebenfalls an ähnlichen Bemühungen interessiert sein könnten.“ Nicht erst in jüngster Zeit wird offenkundig, dass Amazon ein Auge auf die Gesundheitsbranche geworfen hat – der Online-Koloss startete eine Onlineapotheke, ein eigenes Diagnostiklabor, brachte ein Hausarzt-Business auf den Weg, ebenso wie das Fitness-Wearable Halo.

Amazon-CEO Andy Jassy betonte, der Einstieg in die Medizinversorgung genieße „oberste Priorität“. Es läuft ein regelrechtes Rennen darum, welches Unternehmen als erstes einen Meilenstein-Impfstoff gegen Krebserkrankungen realisieren kann: Neben Amazon forscht man auch bei dem deutschen Unternehmen Biontech daran, ebenso in China, wo ein Vakzin auf Nanopartikel-Basis erforscht wird.

Quelle: t3n.de