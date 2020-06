Gehalt: So viel verdienen die Deutschen – Kaum ein Thema bewegt den Menschen so sehr wie das Geld, wird doch selbst der eigene Wert oft (und zumeist fälschlicherweise) am Verdienst gemessen. Aber was bedeutet es eigentlich, „viel“ zu verdienen?

Im Schnitt verdiente ein Vollzeitbeschäftigter im letzten Jahr 3994 Euro brutto. 2018 betrug dieser Wert noch 3880 Euro, und nochmal zehn Jahre zurück, also 2008, gerade mal 3103 Euro. Die Statistik umfasst übrigens keinerlei Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld.

Zwei Drittel der Deutschen beziehen zwar Monatsgehälter, die unter diesem Durchschnitt liegen, das Drittel, welches darüber liegt, verdient allerdings so dermaßen viel, dass der Wert nach oben gedrückt wird.

Einer Analyse des Jobportals Stepstone zufolge, sind Ärzte mit einem jährlichen Bruttogehalt von 92.300 Euro hierzulande die am besten verdienen Akademiker. Zwar gibt es Schwankungen zwischen den verschiedenen Fachrichtungen, dennoch kann keine Gruppe von Absolventen da mithalten.

Auf Platz zwei unter den Akademikern folgen die Vermögensberater, Controller und andere Finanzexperten mit 76.400 Euro. Der Abschluss eines Jurastudiums wird mit einem dritten Platz und einem Durchschnittsgehalt von 70.000 Euro belohnt.

Eine große Rolle spielt es zudem, in welcher Branche man tätig ist. Während ein Vollzeitbeschäftigter im Bereich der Energieversorgung mit einem Bruttomonatsverdienst von 5137 Euro ohne Sonderzahlungen am besten wegkommt, haben Mitarbeiter im Gastgewerbe mit 2451 Euro das Nachsehen.

Die folgende Liste führt die Verdienste in Euro je nach Branche auf Basis eines durchschnittlichen Bruttoverdienstes in Vollzeit ohne Sonderzahlung auf:

Produzierendens Gewerbe 40971

Energieversorgung 5137

Verarbeitendes Gewerbe 4215

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 4159

Wasserversorgung 3509

Baugewerbe 3402

Dienstleistungsbereich 3949

Finanzen und Versicherung 5393

Information und Kommunikation 5178

Freiberufliche Wissenschaftler und Techniker 4944

Grundstücks und Wohnungswesen 4175

Wirtschaftliche Dienstleistungen 3873

Handel 3669

Verkehr und Lagerei 3114

Sonstige wissenschaftliche Dienstleistungen 2795

Gastgewerbe 2451

Öffentliche und persönliche Dienstleistungen 4073

Erziehung und Unterricht 4493

Kunst, Unterhaltung und Erholung 4133

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 3982

Gesundheits- und Sozialwesen 3967

Sonstige Dienstleistungen 3759

Frauen nähern sich in Sachen Gehalt indes nur schleppend den Männern an. So lag der durchschnittliche Bruttostundenlohn der Frauen mit 17,72 Euro im vergangenen Jahr noch um 20 Prozent niedriger als der von Männern mit 22,61 Euro. Im Jahr zuvor lag der Unterschied noch bei 21 Prozent, 2014 bei 22. Europaweit ist diese Differenz nur noch in Estland höher als bei uns.

Quelle: welt.de