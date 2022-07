„Geh mal arbeiten, du Spast“: Erboste Autofahrer gehen Straßenblockierer an – Bilder, die eine Eskalationsspirale markieren, seit vor Monaten erstmals Szenen sogenannter „Aktivisten“ in England um die Welt gingen, welche sich zwecks Umweltprotest dort an Straßen klebten und den Verkehr blockierten, mitunter mit schweren Folgen für Autoinsassen im Stau (MANN.TV berichtete) Seit den Protesten in England kommt es auch in Deutschland beinahe täglich zu Blockaden. Dabei werden Ton und Handlungsweise wütender Verkehrsteilnehmer rauer.

Denn hierzulande machen die sogenannten „Aktivisten“ der Bewegung „Letzte Generation“ nahezu täglich von sich reden, blockieren etwa in Berlin Teile von Autobahnen während des Berufsverkehrs und sorgen für zunehmenden Unmut in der arbeitenden Bevölkerung. Berichten zufolge haben sie bereits Rettungswagen und Krankentransporte mit ihren Sitzblockaden zu Umwegen gezwungen, sorgen für stundenlange Staus und nahmen dabei auch auf eine Hochschwangere wohl keine Rücksicht.

Am Morgen des 12. Juli 2022 kam es abermals zu einer Konfrontation zwischen erbosten Autofahrern und den sogenannten „Aktivisten“:

Bei einer Sitzstreik-Blockade der Protestgruppe „Letzte Generation“ auf der A 100 waren die Autofahrer derart aufgebracht, dass sie die Sitzstreiker körperlich angingen, packten und unter wütenden Worten von der Straße zogen. Der Vorfall ist im Video unten rund fünf Minuten lang dokumentiert. Einer der Verkehrsteilnehmer machte seinem Unmut unmissverständlich Luft: „Geh mal arbeiten, du Spast!“, so der Mann, der ebenso wie die anderen Fahrer am Dienstagmorgen auf der A 100 festsaß.

Im Video ist ein anderer Mann zu hören, welcher die sogenannten „Aktivisten“ konfrontierte: „Was soll der Scheiß, habt ihr nur Langeweile?“ Nicht nur in Berlin ist die Bewegung „Letzte Generation“ mit ihren für Unbeteiligte potenziell folgenreichen Störaktionen aktiv, in den letzten Wochen hatten sie auch den Verkehr in Köln und Stuttgart auf diese Weise gestört, ebenso wie in Frankreich die Tour de France. Die vornehmlich jungen Mitglieder der „Letzten Generation“ zeichnen Weltuntergangsszenarien, von denen auch ihr Name herrührt.

Sie wollen mit ihren hochumstrittenen Aktionen laut eigenen Aussagen auf das Versagen der Politik in klimapolitischen Fragen hinweisen.

Quelle: focus.de