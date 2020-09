Gefährlicher Internet-Trend: Jugendliche feilen sich Zähne mit Nagelfeilen ab – Schon immer haben ältere Generationen über die ach so schlimme, dumme, verrohte und verwöhnte Jugend geschimpft. Nicht immer hatten solche spaßbefreiten Nörgler damit recht. Besser: Meistens lagen sie falsch. Doch Hand aufs Herz, in keinem Zeitalter war der Level an Fremdscham über dämliche Teenie-Trends so hoch wie in diesem. Der neueste Streich der Generation Social Media: seine Zähne selbst zu feilen…

Wir verstehen das, die ganze Corona-Situation verlangt gerade auch den Kids und ihren sozialen Interaktionen eine Menge ab. Langeweile an allen Orten, da kommt man auf komische Ideen. Zumal man als Teenie eh notorisch abgebrannt ist, so man denn überhaupt schon eigenes Geld hat, dazu die hormonellen Verunsicherungen. Das Selbstbewusstsein pubertärer Jugendlicher ist eben ein zerbrechliches Ding.

Viele Kids wollen wissen, wer sie sind, halten sich unnötigerweise für hässlich und möchten das ändern. Im Falle ungerader oder verfärbter Zähne greift nun ein verstörender Trend auf das Social-Media-Plattform TikTok um sich: Mithilfe von billigen Nagelfeilen bearbeiten die Kids ihre Zähne, um Unebenheiten oder Verfärbungen loszuwerden. Man braucht kein Raketenwissenschaftler zu sein, um zu peilen, warum das eine selten dämliche Idee ist.

Entsprechend bereitet das Aufkommen dieser Idiotie Zahnärzten Alpträume – denn die Kinder beschädigen durch diesen Blödsinn ihren Zahnschmelz, sodass Bakterien, die Karies verursachen, leichteres Spiel haben in den Zahn vorzudringen. Mal abgesehen davon, dass die Riefen an den Schneidezähnen genau dazu da sind – zum Schneiden. Feilt man sie ab, beraubt man die Zähne ihrer Funktion und macht sie zugleich brüchig.

Zähne, die man ein ganzes Leben lang braucht noch dazu: Man sollte meinen, dass man sich das mit 16 auch schon so vorstellen kann, ohne einen Text wie diesen lesen zu müssen. Man sollte außerdem meinen, angesichts der ganzen dummen Onlinetrends sei irgendwann die Spitze des Eisbergs erreicht und die Fremdscham dessen, was man hier täglich als Redakteur sehen muss, nicht mehr zu toppen. Sollte man meinen …