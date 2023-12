Gefährliche Haustiere: Forscher warnen vor Katzen – Landläufig herrscht die Annahme vor, dass Katzen ihren Besitzern Beutetiere als eine Art Geschenk vor die Tür legen. Tatsächlich tun sie dies Experten zufolge aber nur, weil sie ihre Menschen für zu dämlich zum Jagen halten, und ihnen damit zeigen wollen, wie es geht. So oder so, haben frei laufende Katzen inzwischen einen so hohen Bodycount wenn es um Mäuse, Vögel oder auch anderem Kleingetier geht, dass Forscher nun Alarm schlagen.

Wie es heißt, seien die Beutegänge von Freigängern hochproblematisch, weil Katzen damit die heimische Artenvielfalt bedrohen.

Eine Untersuchung des Forscherteams um Christopher Lepczyk von der Auburn University in den USA hat nämlich gezeigt, dass Hauskatzen wahllose Räuber sind, die nahezu jede Tierart erbeuten, die zwischen ihre Pfoten gerät – und das gilt natürlich nicht nur für Amerika, sondern auch hier in Deutschland.

Der Analyse zufolge, im Zuge derer unter anderem Kotproben ausgewertet wurden, sind weltweit über 2.000 Arten von Beutetieren betroffen, der Anteil gefährdeter Arten sei dabei besonders hoch. Mit 347 der im Zuge der Studie erfassten Beutetierarten, stehen bereits 17 Prozent auf der Roten Liste gefährdeter Arten der Weltnaturschutzunion IUCN.

Somit sollen Katzen für das Aussterben vieler Vogel-, Säugetier- und Reptilienarten mitverantwortlich sein.

Nach Schätzungen des Naturschutzbundes NABU erlegen rund 15 Millionen Hauskatzen allein in Deutschland jährlich Dutzende Millionen Vögel. Dabei ist das instinktive Jagdverhalten der Katzen aber nicht das einzige Problem: Auch die Übertragung von Krankheiten auf Wildtiere gefährdet unzählige Arten.

Da Katzen zu einer der am weitesten verbreiteten Tierarten der Erde gehören, fordern die Forscher nun dringend Maßnahmen und Initiativen zur Reduzierung der Auswirkungen frei lebender Katzen, um damit die bedrohte Artenvielfalt auf lange Sicht schützen zu können.

Entsprechende Ansätze hat es hierzulande auch schon gegeben, als im baden-württembergischen Walldorf in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal ein Freigangverbot für Hauskatzen vom 01. April bis einschließlich 31. August ausgesprochen wurde, um die dortige Population der vom Aussterben bedrohten Haubenlerche zu sichern.

Quelle: bild.de