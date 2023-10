Gefährliche „Deo-Challenge“: Behörden geben offizielle Warnung raus – Challenges auf sozialen Medien sind heutzutage weit verbreitet und finden besonders unter jüngeren Nutzern Anklang. Während einige dieser Herausforderungen eher harmlos sind, gibt es auch solche, die ernstzunehmende gesundheitliche Risiken bergen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) macht aktuell auf die Gefahren der sogenannten „Deo-Challenge“ aufmerksam, bei der Personen Deospray in auf die Haut bis zur Schmerzgrenze sprühen oder in die Atemwege aufnehmen.

Die Behörde betont, dass dies zu erheblichen Gesundheitsschäden bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen führen kann. Das BfR zur gefährlichen „Deo-Challenge“: „Inzwischen werden medial auch schon Todesfälle von Jugendlichen in Deutschland mit der ›Deo-Challenge‹ in Verbindung gebracht.“ Im Detail sprühen sich die Teilnehmer solange Deospray auf eine bestimmte Hautstelle, bis es nicht mehr auszuhalten ist.

Betroffene Hautareale können sogar absterben

Das BfR weist darauf hin, dass solche Praktiken zu extremen Temperaturabfällen auf der betroffenen Haut führen können. Im schlimmsten Fall könnten die Temperaturen auf bis zu minus 30 Grad sinken. Die daraus resultierenden Folgen sind nicht nur Schmerzen, sondern auch schwere Hautschäden. In Extremfällen könne das betroffene Hautareal sogar absterben.

Die Experten des BfR erklären: „Kälteverbrennungen sind ein Spezialfall von Erfrierungen und zeigen ähnliche Symptome wie ›klassische‹ Verbrennungen. Kommt eine sehr kalte Substanz mit der Haut in Kontakt, gefriert das Wasser in den betroffenen Hautzellen. Es bilden sich Eiskristalle, die dazu führen, dass die Proteine in diesem Bereich denaturieren, also ihre Struktur verändern und somit ihrer Funktion nicht mehr nachgehen können.

Eine weitere Variante der „Deo-Challenge“

[…] „Schmerzrezeptoren in der Haut funktionieren dann nicht mehr, was dazu führt, dass kein Schmerzsignal an das Gehirn mehr übermittelt werden kann, sodass das Besprühen fortgesetzt wird, obwohl schon eine massive Hautschädigung vorliegen könnte.“ Darüber hinaus gibt es auch noch eine weitere Variante der „Deo-Challenge“, bei der Deospray inhaliert wird.

Laut BfR könnte dies zu sofortigem Bewusstseinsverlust, Herzstillstand und Atemlähmung führen. Schwere Verläufe können tragischerweise tödlich enden oder bleibende Hirnschäden zur Folge haben. Indes hat das BfR Berichte über Todesfälle im Zusammenhang mit der „Deo-Challenge“ zur Kenntnis genommen, obwohl diese noch nicht endgültig bestätigt wurden.

Ungeachtet des Alters der Teilnehmer empfiehlt die Behörde, von solchen Aktionen abzusehen. Es sei besser, sich der potenziellen Gefahren bewusst zu sein und solche riskanten Herausforderungen zu meiden.

Quelle: spiegel.de