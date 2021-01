Gefährliche Brandung an Kanal-Einfahrt: Rennboot-Amateure unterschätzen Seegang – Wer noch nie auf einem Boot war, ist oftmals überrascht, wie ähnlich gerade die Steuerung bei einem Motorboot auf den ersten Blick einem Auto wirkt (!), vom Gashebel mal abgesehen. Das führt dazu, dass so mancher Zeitgenosse sich auch schnell verhält, als würde er Auto fahren. Zum Beispiel, indem er Dauer-Vollgas gibt. Trifft so jemand dann auf echten Seegang, trennt sich die Spreu vom Weizen – so wie in diesem Video.

Hier rasen entweder unerfahrene oder schlicht die Umstände unterschätzende Hobbykapitäne aus einer Hafeneinfahrt – und treffen dabei auf Wellengang, der es in sich hat. Der YouTube-Kanal mit dem bezeichnenden Namen „Wavy Boats“ hat sich auf Videos dieser Art spezialisiert, konnte mehr als 100.000 Abonnenten (Stand: Januar 2021) hinter sich versammeln und weist Millionen mit seinen Videos auf die Risiken hin.

Denn die Stelle aus diesem Video ist der „Haulover Inlet“ in Miami, Florida. Ein menschengemachter Wasserweg zwischen zwei Insel-Stadtteilen, an dessen Ende die glatte Wasserfläche eines beruhigten Kanals auf die gischtende Gewalt des Atlantiks trifft. Hier ist der Wellengang der Biscayne Bay mitunter sehr schwer – kommen dann noch Anfänger in Rennbooten hinzu, die mit teils halsbrecherischer Geschwindigkeit über das Wasser jagen, wird es brandgefährlich.

Wohl jeder, der sich mit dem Bootrennsport etwas auskennt, weiß, dass Wasser bei diesen Geschwindigkeiten hart wie Stahl und jede Welle eine Rampe sein kann – ein Aufprall auf eine Woge oder nach einem Sprung fährt einem unvorbereiteten Passagier durch den ganzen Körper, was mit abgebissenen Zungen, gesplitterten Zähnen, Rückenverletzungen oder gebrochenen Knochen einhergehen kann. Im Idealfall … So ist es auch wenig verwunderlich, dass an dieser Stelle bereits einige Anfänger in ihren Booten ums Leben gekommen sind oder vermisst werden, weil sie besinnungslos über Bord gingen.