Gedränge am Zug außer Kontrolle: Video zeigt Chaos am Timmendorfer Strand – Beileibe nicht alle Deutschen halten das 9-Euro-Ticket für eine gute Idee. Seit das vergünstigte Fahren mit der Bahn eingeführt wurde, sind Züge oftmals überfüllt, auch an den Bahnhöfen kann es schon mal stressig, bisweilen aggressiv, zugehen – insbesondere an beliebten Küstenorten. Wie sehr, das zeigt nun ein Video, welches am Bahnhof von Timmendorfer Strand entstand, und Wasser auf die Mühlen der Kritiker sein dürfte.

Das Material zeigt eine Konfrontation zwischen Personen in einem regelrechten Menschenandrang. An der Zugtür kommt es dabei zu einem Tumult, Leute gehen sich an den Kragen. Es wird geschlagen und gezerrt, Personen schreien sich an. Weitere Leute sind später auf den Gleisen zu sehen. Laut dem Portal „moin.de“ sollen die Aufnahmen am Dienstag, den 19. Juli entstanden sein und aktuell die Runde machen.

Das Video gewinnt dabei an Dramatik:

Menschen werden aus dem Zug förmlich zurückgestoßen, im Hintergrund hört man Kinder weinen, blankes Chaos. Dies wird auch durch Aufnahmen aus einem anderen Blickwinkel deutlich, die zeigen, wie Personen gleich scharenweise in das Gleisbett springen, um es zu queren. Ihr Ziel: ein anderer Zug gegenüber, dorthin rennen sie. Wenig überraschend polarisieren die Aufnahmen, wütende Nutzer äußerten in mitunter drastischer Sprache ihren Unmut über das Geschehen.

So schrieb jemand: „Das Ende vom Video ist schlimm.“ Jemand anders empfahl Lokführern: „Als Folge würde ich als Triebfahrzeugführer keinen Meter mehr fahren. Strecke sperren und basta.“ Andere sprachen von „Fremdschämen pur …“. Ein Nutzer bot eine vergleichsweise finale Lösung des Problems an: „Sofort 9 Euro Ticket abschaffen und die Fahrpreise erhöhen, dann hört das Chaos endlich auf“, wird er von „moin.de“ zitiert.

Augenzeugenberichte konstatieren, dass die Polizei später am Ort des Geschehens eintraf, dort den Ein- und Ausstieg regeln musste.

Hi, I‘m Johnny Knoxville and this is German ÖPNV *Musik* pic.twitter.com/XDcm3chSgP — Anabel (@ainyrockstar) July 24, 2022

Quelle: moin.de