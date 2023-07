Gebet in der Kritik

Gebet in der Kritik: Erzbischof hält Vaterunser für „problematisch“ – Das Vaterunser ist fraglos das bekannteste Gebet des Christentums und soll, wie es dem Neuen Testament zufolge heißt, von Jesus höchstpersönlich seinen Jüngern vorgetragen worden sein, auf dass diese es weitergeben mögen. Die berühmten Verse haben also eine lange Tradition, die ein hochrangiger Kirchenvertreter nun aber in Zweifel stellt.

Gemeint ist der Erzbischof von York, Stephen Cottrell, der immerhin als zweitwichtigster Mann der englischen Kirche gilt, und kürzlich anlässlich seiner Eröffnungsrede vor der Generalsynode der Kirche von England andeutete, dass der Anfang des Gebetes hinsichtlich der damit möglicherweise verbundenen patriarchalischen Assoziation problematisch sein könnte.

Cottrell sagte: „Ich weiß, dass das Wort ›Vater‹ für diejenigen problematisch ist, deren Erfahrungen mit irdischen Vätern zerstörerisch und missbräuchlich waren, und für alle von uns, die etwas zu sehr unter einem erdrückenden patriarchalischen Griff auf das Leben gelitten haben.“

Die Kritik auf diese Äußerung ließ nicht lange auf sich warten.

„Will der Erzbischof von York damit sagen, dass Jesus sich geirrt hat oder dass Jesus nicht seelsorgerisch orientiert war“, fragt etwa Chris Sugden, seines Zeichens Vorsitzender der konservativen Gruppe Anglican Mainstream. „Das scheint sinnbildlich für den Ansatz einiger Kirchenführer zu sein, sich eher an der Kultur als an der Schrift zu orientieren.“

Im „Guardian“ kam aber auch die Pfarrerin Christina Rees zu Wort, die betonte, dass Cottrell ein sehr aktuelles Thema anspreche: „Die große Frage ist, ob wir wirklich glauben, dass Gott glaubt, dass männliche Menschen sein Ebenbild vollständiger und genauer tragen als Frauen? Die Antwort lautet: absolut nicht.“

Seitens der englischen Kirche hieß es bereits im Februar, dass man prüfen wolle, ob Gott noch als „er“ bezeichnet werden sollte. Angeblich hätten Priester angeregt, geschlechtsneutrale Begriffe verwenden zu dürfen. Die Kirche ließ seinerzeit verlautbaren:

„Christen haben seit der Antike erkannt, dass Gott weder männlich noch weiblich ist, doch die Vielfalt der Möglichkeiten, Gott in der Heiligen Schrift anzusprechen und zu beschreiben, hat sich nicht immer in unseren Gottesdiensten niedergeschlagen.“

Unter einer ähnlichen Prämisse wird Gott hierzulande vonseiten des Jugendverbandes Katholische junge Gemeinde (KjG) bereits seit April 2022 nur noch mit einem nachfolgenden Pluszeichen geschrieben, um damit die Vorstellung von vielfältigen Gottesbildern zum Ausdruck zu bringen.

„Die Vorstellung von Gott+ als altem, weißem Mann mit Bart greift theologisch zu kurz und erschwert vielen jungen Menschen den Zugang zu Gott+“, so die KjG.

Quelle: spiegel.de/