Gamer trank 12 Energydrinks in 10 Minuten: Mediziner erklärt die Folgen – Sie erfreuen sich hierzulande seit Jahren ungebrochener Beliebtheit: Energydrinks. Eine Vielzahl von Studien berichtet von teils schwerwiegenden Effekten, wenn sie in großen Mengen verzehrt oder mit Alkohol kombiniert werden. Wie bei vielen Genussmitteln gilt hier: In Maßen, die Dosis macht das Gift. Apropos Dose: Ein Videospieler trank gleich zwölf Stück davon in nur zehn Minuten – mit gravierenden Folgen für seinen Körper.

„Chubbyemu“ nennt sich ein medizinischer Kanal auf YouTube, der von bizarren, seltenen oder sonst wie bemerkenswerten Fällen aus dem Arztalltag berichtet. So auch dieser Fall eines 36-jährigen Mannes, der nur JS genannt wird. Weil er stets wenige Freunde hatte, soll er bereits in den 80ern mit Videospielen begonnen haben. Später vernetzte er sich mit Menschen über das Internet, sollte feststellen, dass er bei Gamern auf Anklang stieß.

Eine folgenreiche Erkenntnis:

Denn weil er als Jugendlicher im Netz dann doch gut ankam, soll er auch auf der Arbeit versucht haben, Kollegen in der echten Welt zu beeindrucken, nur um ihre Aufmerksamkeit zu erringen. Also kippte er eines Tages besagte zwölf Dosen Energydrinks in seinen Körper, welche das Unternehmen als Gratisleistung für Mitarbeiter ausgegeben hatte. Allerdings trank JS sie nicht im Abstand einiger Tage, sondern alle zwölf binnen zehn Minuten.

Den Angaben von „Chubbyemu“ zufolge registrierte der Mann augenblicklich ein seltsames Brennen im Magen. Diesem versuchte er sich durch Ablenkung zu entziehen: Er griff zu seinen Videospielen. Als Nächstes folgte „Herzflattern“, doch als regelmäßiger Kaffeetrinker dachte der Zocker sich nichts dabei. Einige Stunden später fühlte er sich krank, das Herzflattern nahm zu. Er suchte ärztliche Hilfe. Dort stellte man fest, dass er hyperglykämisch war.

Ein medizinischer Zustand, der mit hohen Blutzucker-Niveaus einhergeht

Dieser wird im Kontext eines Diabetes beobachtet, doch JS war kein Diabetiker. So deutete der Zustand auf ein Problem mit seiner Bauchspeicheldrüse (Pankreas) hin. Zudem ergab die Blutuntersuchung, dass er auch eine Hyperlipidität aufwies, viel zu viel Fett in seinem Blut war. Beides deutete auf eine lecke Bauchspeicheldrüse hin. Vereinfacht ausgedrückt: Die Mediziner vermuteten, dass der Pankreas gerade dabei war, sich selbst regelrecht zu verdauen.

Doch angesichts des allgemeinen Gesundheitszustandes und des Alters von JS entschieden die Ärzte sich, mit weiteren Analysen und möglichen Eingriffen zu warten. Sie nahmen an, dass sich das Problem von alleine beheben würde. Das war jedoch nicht der Fall, der Videospieler musste erleben, wie seine Leber und seine Niere versagten, was wiederum zu einer Blutvergiftung führte, welche ihm das Bewusstsein raubte.

Was den Fall kurioser gestaltete:

Der 36-Jähriger hatte während der Anamnese-Befragung keinem seiner Mediziner verraten, dass er davor ganze zwölf Energydrinks heruntergekippt hatte. Das Video von „Chubbyemu“ erläutert einen möglichen Zusammenhang zwischen dem übermäßigen Genuss solcher Getränke und einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Man solle von dem unverhältnismäßigen Verzehr also lieber absehen, da man den Zustand erst bemerke, wenn Symptome auftreten.

JS überlebte die Geschichte knapp, Antibiotika und korrekte medizinische Versorgung retteten ihn. Er hatte gewissermaßen Glück, dass er mit seinen zwölf Dosen überhaupt so weit kam, diese Entzündung zu erleiden – laut „LADbible“ zeigen moderne Studien auf, dass übermäßiger Energydrink-Konsum zu „katastrophalen“ Herzproblemen führen kann.

