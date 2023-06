Erst der Aufstieg und dann noch ein Bestellrekord: Fußballer ordern 1.000 Bier auf Malle – Es gibt viele Arten, einen Erfolg zu feiern. Eine der wohl landläufigsten ist es aber wohl, darauf anzustoßen. Meist gilt dabei die Faustregel, dass umso heftiger angestoßen wird, je größer der Erfolg ist, wobei die Bewertung eines solchen freilich eine subjektive Angelegenheit ist. Komplizierte Vorrede, einfacher Sinn: Die Jungs vom FV Bonn-Endenich 1908 hatten allen Grund zu feiern, und sich dabei nicht lumpen lassen.

Diesen gelang es nämlich, sich die Meisterschaft in der Landesliga zu holen, was bedeutet, dass die Mannschaft nun in die Verbandsliga aufsteigt.

Für die Kicker fraglos eine große Sache, die der Verein standesgemäß zelebrieren wollte. Also alle Mann eingepackt und ab nach Malle, wo gegen 9:30 Uhr im Biergarten Bamboleo die Siegesfeier ihren Anfang nahm.

Kleine Brötchen backen ist offenbar nichts für die Jungs, die kurzerhand mal den Bestellungsrekord brachen. Und das will etwas heißen in einem Laden, der sich mit derartigen Elefantenrutschen auskennt – erst im letzten Jahr hatte der SG Ropfe aus dem baden-württembergischen Elztal dort auf einen Schlag 600 Bier bestellt.

Ein Rekord, den der FV Bonn-Endenich 1908 mit seiner Bestellung von ganzen 1.000 Bier nun aber souverän pulverisiert hat.

Kosten: 2,30 pro 0,2 Liter Bier = 2.300 Euro.

200 Liter Pils schaffen selbst frischgebackene Verbandsligisten nicht allein, weshalb man in den sozialen Medien munter zum Mittrinken einlud.

Dementsprechend muss mit Blick auf die bisherigen Rekordhalter festgehalten werden, dass diese ihre 600 Biere mit gerade einmal 25 Mann geleert haben, während die 1.000 Bier der Bonner durch mindestens 50 Kehlen flossen. In der Einzelwertung bliebe der Pott damit in Baden-Württemberg.

Wir sind gespannt, ob es zu einem Rückspiel kommt.

Posted by Markus Köppe on Monday, June 12, 2023

Quelle: bild.de