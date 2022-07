Für Sieg bei Eltern-Wettlauf auf Sportfest: Mutter tackelt Konkurrentin um – Im sportlichen Wettbewerb kann es mitunter aller Fairness zum Trotz ruppig zur Sache gehen. Wer den Sieg vor Augen hat, der gibt eben alles – und da jeder in einem Teilnehmerfeld die Augen auf den Triumph heftet, können Rangeleien im Eifer des Gefechts geschehen. Wenn es sich allerdings um ein Kinder-Sportfest handelt, bei dem eine Mutter kurz ihren inneren Berserker rauslässt und eine andere Frau abhebt, ist das eine Meldung wert – zumal es ein Video davon gibt.

Ein wahres Sportdrama, das sich in dem kurzen Clip vor den Augen des Zuschauers abspielt: Hauptdarstellerin ist die Mutter Katie McDermott. Die 25-Jährige nimmt das Thema Wettkampf offenkundig äußerst ernst. Beim Sportfest an der Schule ihrer Tochter nahm sie am Elternrennen teil. Dabei spitzte sich die Lage zu, wie im Video offenkundig zu erkennen.

Beim Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihr und einer anderen Mutter geschah es:

Den Sieg vor Augen, die Konkurrentin direkt neben sich, sah Katie ihre Felle davonschwimmen – denn die Gegnerin stand laut einem Bericht von „LADbible“ kurz davor, ihr im wahrsten Sinne des Wortes den Rang abzulaufen und sie zu überholen. Etwas, das die junge Mutter nicht hinnehmen wollte: Kurzerhand verpasste sie der Kontrahentin ein Manöver irgendwo zwischen Schubs und Bodycheck: mit spektakulärem Effekt.

Später erklärte Katie sich – und wie sich herausstellen sollte, wollte sie ein Versprechen einhalten: „Ich sagte meiner Tochter, dass ich die Nummer eins sein würde, also musste ich es werden! Ich konnte absehen, dass sie [die andere Teilnehmerin, d. Verf.] gewann – also gab ich ihr einen kurzen Schubs und sie hob ab. Ich weiß nicht, was mich dazu getrieben hat, ich habe nur daran gedacht, dass ich unbedingt gewinnen wollte!“

McDermott entschuldigte sich:

„Ich kannte die Mutter nicht sehr gut – alle waren schockiert, aber wir haben danach ganz normal weitergemacht. Wenn Sie das sehen: Es tut mir leid, dass ich Sie geschubst habe – ich wollte Sie nicht in die Lüfte schicken! Ich bereue es aber nicht, denn ich habe gewonnen!“

