Für rund 283.000 Euro: Der Wendler verkauft sein Grundstück – Einst sang der Wendler noch „Egal“, für seine Finanzprobleme dürfte das aber wohl nicht gelten. So soll der in Ungnade gefallene ehemalige Schlagerstar alleine dem deutschen Fiskus rund eine Million Euro schulden, und spätestens seit der Absage einer geplanten Doku rund um das kommende Baby wird das Geld wohl auch in den USA so langsam knapp.

Laut einem Bericht von „Bild“ muss der Wendler nun sogar sein Grundstück in Florida verkaufen.

Dabei geht es um ein 1.040 Quadratmeter großes Fleckchen Land direkt am Wasser in Punta Gorda, welches der ehemalige DSDS-Juror für angeblich 237.000 Euro in seiner Funktion als Präsident der Firma „Peace River 2021 Inc.“ erworben haben soll, nachdem er zuvor seine Villa in Villa in Cape Coral gewinnbringend an den Mann gebracht hatte.

Es sollte offenbar für immer sein, hatte der Wendler „Bild“ zufolge doch eigentlich den Bau eines Hauses auf dem Grundstück geplant, zu dem angeblich bereits ein Bauplan vorlag.

Demzufolge hätte ein Flachdach-Bungalow mit drei Schlafzimmern, einer äußerst großzügig dimensionierten Garage, einer Master Suite mit begehbarem Kleiderschrank und einer großen Loggia entstehen sollen.

Sogar eine Baugenehmigung habe schon vorgelegen, so dass der Wert des Grundstückes mit dem neuen Haus und Bootsanleger laut Expertenmeinung schließlich gut eine Million Dollar betragen hätte – nun wird es im Internet jedoch für rund 283.000 Euro angeboten.

Bei der Planung des Hauses hat der „Sie liebt den DJ“-Interpret sicherlich noch mit der Mega-Gage von rund 500.000 Euro gerechnet, die er und seine Ehefrau Laura eigentlich für einen TV-Deal mit dem Sender RTL2 hätten erhalten sollen. Nachdem aber bekannt geworden war, dass eine Baby-Doku geplant war, erfolgte ein medialer Aufschrei, der so laut war, dass das Projekt noch vor Drehbeginn wieder eingestellt wurde.

Erschwerend kommt hinzu, dass bislang unveröffentlichte Songs, die eigentlich für den Wendler geschrieben worden waren, und ihm hätten frisches Geld in die Kasse spülen sollen, nun nicht mehr unter seinem Namen laufen. So zum Beispiel der Schlagersong „Morgen hör ich auf“, inzwischen gesungen von Sebastian von Mletzko.

Quellen: tz.de , bild.de