Um Geschwindigkeitsrekord zu brechen: Tüftler baut mechanischen Frisbee-Wurfarm – Sportarten, bei denen es ums Werfen und Schleudern geht, standen nachweislich vor Jahrtausenden hoch im Kurs. Frühzeitliche Kulturen, bei denen das Jagen und die Kriegsführung einen Mittelpunkt der Gesellschaft bildeten, übten sich im Werfen von Speeren, Äxten, Bumerangs oder verschiedenen Formen des Diskus. Der fliegt heute noch im Sinne sportlichen Vergnügens, ebenso wie ein Frisbee. Doch was, wenn das nötige Muskelschmalz im Arm fehlt?

Könnte man als Laie Rekorde brechen, etwa im Weitwurf? Kann man noch schneller werfen, als es ein Mensch überhaupt vermöchte, dabei aber immer noch den eigenen Arm benutzen? Fragen, mit denen sich das folgende Video auseinandersetzt. Wobei einem klar sein sollte, dass der fleischgewordene Daniel Düsentrieb, der hinter diesem Bauprojekt steht, mit seiner Erfindung nicht offiziell gegen andere Teilnehmer im sportlichen Wettbewerb antreten kann.

Muss er aber auch gar nicht:

Die Idee sowie ihre Umsetzung faszinieren ganz ohne Konkurrenzdruck. Denn wir erleben, wie der Betreiber des Kanals „Stuff Made Here“ für seine (Stand dieses Artikels) mehr als 2,48 Millionen Abonnenten einen mechanischen Wurfarm realisiert. Die Konstruktion beschleunigt die Wurfscheibe auf enorme Geschwindigkeiten, wobei die Rotation des gespannten Armes und starke Fliehkräfte zum Einsatz kommen.

Doch vor den Erfolg dieses per Knopfdruck ausgelösten Stücks menschlicher „Cyberware“ haben die Tüftel-Götter den Schweiß gesetzt. Denn neben der eigentlichen Konstruktion will vor allem eines bewerkstelligt werden: Dass der Arm die Wurfscheibe zum exakt richtigen Zeitpunkt fliegen lässt, statt sie mit Schmackes in das (glücklicherweise) geschützte Gesicht seines Erbauers zu katapultieren.

Ein echte Herausforderung, auch für den durch viele verrückte Bauprojekte erfahrenen Ingenieur, der (laut eigenen Angaben) seit seinem vierten Lebensjahr Konstruktionen aller Art zusammenschraubt.