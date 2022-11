Als Hausmeister für Gelegenheitsarbeiten: Ehefrau verleiht ihren Mann für an Frauen – Das Geschäft einer Frau fährt jede Menge Gewinner ein, nachdem sie als Chefin eine Entscheidung traf: Sie leiht anderen Frauen einen kundigen Handwerker für Hausmeister- und Reparatur-/Einbautätigkeiten aus, wobei sie jedes Mal umgerechnet zwischen 46 und 50 Euro pro Einsatz nimmt. Ihr Ass im Ärmel: Der eigene Ehemann, der das Ganze unterstützt und besondere Inselbegabungen zum Einsatz bringt.

Laura Young aus England ist Mutter von drei Kindern und hört gerne Podcasts. Denn wie das Portal „LADBible“ vermeldet, erfuhr sie in einem von einem Mann, der für andere Menschen noch in Pappe verpackte Bausätze aus dem Geschäft zu Möbeln zusammenbaut. Aus Jux und Dollerei veröffentlichte Laura eine Anzeige, in der sie mit den handwerklichen Kenntnissen ihres Mannes regelrecht prahlte, wie das Portal es nennt.

Darunter Malerei, Zierarbeiten, Fliesenlegen sowie das Verlegen von Teppichen.

Seitdem ist James Young schlichtweg ausgebucht, der anfängliche Spaß ist zu einem lukrativen Geschäft geworden. Dem Portal zufolge hat der Ehemann seit dem Inserat seiner Frau volle Auftragsbücher, so begann er anfänglich sechs Tage die Woche von 9.00 Uhr morgens bis 20.00 Uhr zu arbeiten, bis der erste Kundinnenansturm abgearbeitet war. Nun werkelt er nach dem ganz normalen Regelstundensatz. Die 38-Jährige kommentierte den Erfolg:

„Ich hätte nie erwartet, dass es so gut laufen würde, wie es gelaufen ist. Wir sind erst seit vier Monaten dabei, und es kam ein Punkt, an dem so viel Arbeit reinkam, dass James sechs Tage die Woche arbeitete. Wir mussten anfangen, Aufträge abzulehnen und unsere Arbeitszeiten zu reduzieren, so dass wir jetzt von Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr arbeiten.“ Das Unternehmen floriert seitdem so sehr, dass das eigene Bauvorhaben der Familie auf der Strecke blieb.

So habe man selbst im Januar einen ersten Job buchen müssen.

Bis Ende November ist „Rent My Handy Husband“ ausgebucht, wie das Unternehmen von Laura und James heißt. Zu Deutsch in etwa: „Miete meinen praktischen/handwerklich begabten Ehemann“. Während sich James um die eigentlichen Tätigkeiten kümmert, verwaltet Laura das Büro, die Webseite und führt die Social Media ihres Ehe-Unternehmens. Ihr neuestes Angebot für die kommende Festzeit:

James wird auch Weihnachtsbeleuchtungen für Kundinnen installieren. Früher war er als Lagerist tätig, das hat er mittlerweile aufgegeben. Mit dem neuen Beruf kann er Laura auch besser dabei helfen, sich um die drei Kinder zu kümmern, von denen zwei autistisch sind. Er selbst erhielt diese Diagnose vor vier Jahren, wobei er insbesondere in handwerklichen Dingen und bei Bauvorhaben inselbegabt ist.

Laura dazu:

„Er ist wirklich gut darin, Dinge zu bauen und schert sich nicht um Anleitungen. James hat keinen handwerklichen Hintergrund, aber sein Großvater war Nuklearingenieur, und man glaubt, dass er auch auf dem Spektrum war. Er hat einen sehr methodischen Verstand und kann über den Tellerrand schauen. Er sieht die Dinge anders.“ Aufgrund ihrer eigenen Situation bieten die Eheleute für Menschen in Gesundheits- und Rettungsberufen, Rentner, Behinderte, Pflegepersonal und sozial schwache Menschen ihre Tätigkeiten mit Nachlass an.

Sie erläutert: „Wir wissen wie es ist, Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen zu sein und Geldsorgen oder Sparbedarf zu haben.“

Quelle: ladbible.com