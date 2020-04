Für einsame Zeiten: Mann baut sich komplettes Fitness-Center aus Bäumen – Nicht nur in Zeiten sozialer Isolation, etwa wegen des Coronavirus, ist das Thema „eigenes Gym“ für viele ein Traum. Die Vorstellung, überall und jederzeit trainieren zu können, unabhängig von Öffnungszeiten, fasziniert. Doch wer nicht gerade Crossfit macht oder mit dem eigenen Körpergewicht übt, blickt in die Röhre. Bis jetzt.

Denn man kann sich mit ein wenig Aufwand, genug Platz und Holz vorausgesetzt, sein eigenes Fitnesscenter bauen, wie dieses Video eindrucksvoll beweist. Wer auf dem Land lebt und einen Garten und ein paar Bäume sein Eigen nennt, ist, was das betrifft, klar im Vorteil. Seht selbst.

Der Herr aus diesem Video jedenfalls hat kein besonders schönes, sehr wohl aber ein rustikales „Studio“ aus Naturholz und Baumstümpfen samt Rinde gezimmert, bei dem man auch aufs Cardio-Workout nicht verzichten muss:

Eine Tretmühle mit auf Metallstiften aufgezogenen Rundhölzern als „Laufband“ macht es möglich. Schon beeindruckend, auf was für Ideen einen Gebote wie „soziale Isolation“ oder „Abstand einhalten“ so bringen können. Not macht halt erfinderisch.