Für einen Putzjob verließ sie ihren Sohn: Mittlerweile ist sie reich durch OnlyFans – Früher wurde man vom Tellerwäscher zum Millionär, mittlerweile von der Putzfrau zu einer stinkreichen OnlyFans-Berühmtheit. So erging es jedenfalls Mayara Lopes, die zunächst so mittellos war, dass sie es sich nicht leisten konnte, ihren 6-jährigen Sohn mit in die USA zu nehmen, als sie 2013 kurz nach dem Tod ihres Vaters die kleine Stadt Jacareí in Brasilien verließ, um in Amerika für die Familie Geld zu verdienen.

Mayara war zu dieser Zeit 26 Jahre alt und besessen von der amerikanischen Kultur und von Disneyland. Sie zog nach Florida, wo sie ihren ersten Job als Reinigungskraft antrat und ihre Tage damit verbrachte, die Villen reicher Leute zu putzen und zu schrubben.

In einem Interview mit dem „Daily Star“ erzählt die alleinerziehende Mutter: „Als ich in die USA zog, musste ich alles und jeden zurücklassen. Das war eines der schwierigsten Dinge, die ich tun musste. Mein Sohn war sechs, als ich ging, und ich konnte es mir nicht leisten, ihn und meine Mutter mitzunehmen, also blieben beide, bis ich es mir leisten konnte, sie zu unterstützen.“

Doch ihre Situation sollte sich bald fundamental ändern.

Zwar machte sie ihren Job als Putzfrau so gut, dass sie später sogar eine eigene Reinigungsfirma gründen konnte, ihr Weg sollte sie jedoch ganz woanders hinführen: Mayara wechselte ins Erwachsenen-Business und begann, auf OnlyFans tätig zu werden.

Und auch her sollte ihr Erfolg vergönnt sein, verdient sie doch mittlerweile regelmäßig sechsstellige Summen. Dadurch wurde es ihr möglich, ihren Sohn in die USA zu holen, und ihm eine bis dato ungekannte Lebensqualität zu bieten.

„Leider ist meine Mutter gestorben, bevor ich sie hierher holen konnte, aber mein Sohn ist bei mir und er ist der Grund, warum ich mich so anstrenge. Ich möchte, dass er ein schönes Leben hat.“

Mayara sagt stolz: „Das Leben war nicht einfach, aber wenn ich zurückblicke, bin ich so dankbar und freue mich über meine Erfolge. Ich bin einfach glücklich, eine erfolgreiche, unabhängige Frau zu sein. Mein Leben hat sich so sehr verändert, dass ich mein früheres Leben gar nicht mehr erkenne, es kommt mir eher wie ein Traum oder manchmal wie ein Albtraum vor.“

„Ich glaube nicht, dass ich in einem anderen Job so viel Geld verdient hätte wie mit OnlyFans in so kurzer Zeit.“

Wie die schöne Brasilianerin erklärt, fiel ihr der Job auf OnlyFans nicht schwer, sei sie doch „schon immer die Rebellin in der Familie“ gewesen, die sich nicht um die Meinung anderer schert: „Ich habe es immer geliebt, mich durch meinen Körper auszudrücken. Nacktheit hat etwas, das immer mit Freiheit und Selbstliebe verbunden war.“

„OnlyFans hat mein Leben auf so viele Arten verändert. Nicht nur finanziell, sondern auch, weil ich mein eigener Chef bin und das tue, was ich liebe.“

Doch trotz des enormen Geldsegens versucht Mayara, bescheiden zu bleiben und sich keine allzu extravaganten Dinge zu kaufen, bis sie klügere Investitionen getätigt hat. Dazu gehört auch eine gute Ausbildung ihres mittlerweile 15 Jahre alten Sohnes. Ein dicker Mercedes mit Spezialfelgen und eine „wahnsinnig teure Brustvergrößerung“ in Beverly Hills waren aber trotzdem für sie drin.

Heimweh nach Brasilien hat Mayara nicht: „Vielleicht das Essen und die Strände, aber alles andere ist nichts für mich.“

„Ich war nur einmal dort, und es ist schockierend, dorthin zurückzukehren. Das Leben in einem Dritte-Welt-Land ist verrückt. Die Infrastruktur ist grauenhaft, das Internet ist langsam und das Schlimmste war, dass ich immer Angst hatte, ausgeraubt zu werden. So etwas habe ich schon seit vielen Jahren nicht mehr erlebt.“

Auch ihrem Job als Putzfrau trauert sie nicht hinterher: „Ich liebe es, zu putzen, und ich bin immer stolz darauf, den Leuten zu erzählen, wo ich angefangen habe, aber wenn ich jetzt wieder drei Villen am Tag putzen müsste, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, wäre ich sehr deprimiert.“

Mayara betont: „Das Putzen ist nicht so sehr das Problem. Sas Problem ist, dass diese Art von Arbeit von den Kunden nicht so geschätzt wird, wie sie es sollte. Die Bezahlung ist zu niedrig für die Menge an Arbeit, die man tun muss.“

Quelle: dailystar.co.uk