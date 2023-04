Für einen mehr als stolzen Preis: Elon Musk verkauft nun auch Bier – Elon Musk ist bekannt dafür, Dinge neu zu denken. Mit dem Elektro-Auto Tesla war er seiner Zeit weit voraus, das Satellitennetzwerk Starlink bietet Internet selbst in den entlegensten Winkeln der Welt und mit Neuralink strebt er die Fusion des menschlichen Gehirns mit Mikrochips an. Warum also nicht auch eine der größten Traditionen überhaupt revolutionieren: das Bier.

Es klingt wie ein Aprilscherz, doch man kann das „GigaBier“ tatsächlich bereits im Tesla-Shop bestellen.

Laut Musk „von Cyborgs gebraut und von Menschen hergestellt“, wird das „in Berlin gebraute, limitierte Bier im Pilsener Stil“ in Flaschen angeboten, deren Design an dem des Cybertrucks angelehnt ist.

„Jede Flasche verfügt über eine nahtlose, glänzend schwarze Hülle mit einem im Dunkeln leuchtenden Giga-Wasserzeichen.“

Wie es auf der Webseite weiter heißt, wird das GigaBier mit „exklusivem Cyberhopfen und Geschmacksnoten von Zitrusfrüchten, Bergamotte und süßen Früchten“ nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut, und schlägt dabei eine „Brücke zwischen Cybertruck und der 500-jährigen Bierbrau-Tradition“.

„Hergestellt in Deutschland, unterstützt von Cyberhopfen!“

Am Vatertag wird man das GigaBier aber wohl eher selten im Bollerwagen finden, denn Tesla lässt sich sein neues Exklusivgetränk ganz schön was kosten: Für nur drei Flaschen à 0,33 Liter werden stolze 89 Euro fällig – also knapp 30 Euro pro Bier.

Immerhin: Der Versand ist im Preis inbegriffen.

Anlässlich der Einweihung der Gigafactory in Berlin hatte Musk das Tesla-Bier bereits angeteasert, und seinen Worten nun also Taten folgen lassen. Doch es ist nicht der erste Versuch des exzentrischen Milliardärs, sich eine Getränkeidee versilbern zu lassen.

So hatte Tesla bereits vor einigen Jahren einen Tequila auf den Markt gebracht und diesen auf zwei Chargen limitiert, die beide innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren. Da man das GigaBier nach wie vor kaufen kann, scheint in diesem Falle also entweder der Bestand deutlich größer zu sein, oder das Interesse schlicht wesentlich geringer.

