Für ein fürstliches Gehalt: Milliardäre suchen Hundesitter – Für ein dickes Gehalt: Milliardäre suchen Hundesitter – In den gut situierten Vierteln der deutschen Städten ist es gang und gäbe, dass Männer und Frauen morgens losziehen, um acht bis zehn Tiere einzusammeln und diese auszuführen. Oft geht es in einem großen Wagen etwa aufs Land, bevor die Tiere dann am Nachmittag wieder zu ihren Besitzern zurückgebracht werden. Dieser Beruf verspricht durchaus ein ausreichendes Einkommen, aber sicherlich keinen Luxus.

Außer man lebt in London. Dort sucht ein Milliardärs-Paar nämlich einen Hunde-Sitter für ihre beiden Hunde. Jahresgehalt: 116.319 Euro.

Allerdings sind damit die folgenden Anforderungen verbunden:

Gewährleisten Sie unvergleichliche Fürsorge und Aufmerksamkeit gegenüber den Hunden und behandeln Sie sie wie geschätzte Familienmitglieder. Dies umfasst das Füttern, Pflegen des Fells sowie die Sicherstellung regelmäßiger Bewegung und Spielzeit.

Entwickeln Sie für jeden Hund ein individuelles Trainingsprogramm und stellen Sie sicher, dass er die geeignete körperliche und geistige Stimulation erhält. Setzen Sie positive Verstärkungstechniken ein, um das Training aufrechtzuerhalten und zu verbessern.

Begleiten Sie die Hunde auf Inlands- und Auslandsreisen und sorgen Sie für Komfort und Sicherheit während des gesamten Reisezeitraums. Dazu können die Koordination der Logistik, die Organisation hundefreundlicher Unterkünfte und die Einhaltung spezifischer Reisebestimmungen gehören.

Planen und organisieren Sie Sozialisierungsmöglichkeiten für die Hunde, darunter Spielverabredungen mit anderen Hunden, Besuche in Hundeparks und Teilnahme an hundefreundlichen Veranstaltungen. Integrieren Sie bereichernde Aktivitäten, um ihre Sinne anzuregen und ihr Wohlbefinden zu fördern.

In unserer Stellenausschreibung auf LinkedIn heißt es: „Unser wiederkehrender Kunde ist auf der Suche nach einer außergewöhnlichen und sehr erfahrenen Hunde-Nanny, die sich um die erstklassige Betreuung seiner beiden geliebten Hunde kümmert. Sie sind wirklich auf der Suche nach jemandem, der auf seinem Gebiet führend ist und für das allgemeine Wohlbefinden, das Glück und die Sicherheit ihrer Hunde sorgen kann.“

Informationen über die Familie oder die Größe der Hunde werden nicht preisgegeben.

Die Agentur „Fairfax & Kensington“, die die Stelle vermittelt, betont jedoch, dass man sechs Wochen im Jahr freibekommt, dafür aber jederzeit sein Privatleben über Bord werfen muss, wenn die Hunde nach Unterhaltung verlangen.

Nötig sei ferner die „Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten, einschließlich Abenden, Wochenenden und Feiertagen, um den Bedürfnissen unserer Hunde und dem Zeitplan unserer Familie gerecht zu werden“.

Laut der Vermittlungsagentur sollte der Bewerber „keine dominante Persönlichkeit haben und die Fähigkeit besitzen, im Hintergrund zu bleiben und aufzutauchen, wenn er gebraucht wird“ – was nichts anderes bedeutet, als dass man schweigsam sein soll und alles tun, was und wann immer verlangt wird.

