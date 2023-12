Für 2024: Bahn führt Reservierungspflicht für bestimmte Verbindungen ein – Im Sinne des Klimaschutzes sollte man idealerweise möglichst viele Menschen auf die Schiene bringen, hierzulande torpediert die Deutsche Bahn die Reiselust jedoch mit einer maroden Infrastruktur, ständigen Verspätungen und immer häufigeren Zugausfällen – nicht zu vergessen, dass die Tickets bei alledem auch noch immer mehr kosten. Ist das Reisen mit der Bahn von daher also schon jetzt ein echtes Abenteuer, wird es im Sommer 2024 aller Voraussicht nach noch einen ganzen Zacken spannender.

Dann nämlich findet die Fußball-Europameisterschaft statt, zu deren Austragungsorten im nächsten Jahr insgesamt zehn deutschen Städte gehören.

Diesen Umstand nimmt die Bahn nun zum Anlass, für nahezu alle internationalen Zugverbindungen zwischen dem 1. Juni und dem 1. September eine Buchungspflicht für Sitzplätze einzuführen.

Schon jetzt ist es so, dass für Reisende, welche die Verbindungen nach Paris oder Polen sowie saisonale Routen von und nach Italien, den Niederlanden oder auch Dänemark nutzen, eine generelle Reservierungspflicht für Sitzplätze in den Zügen der Deutschen Bahn gilt.

Ab Juli 2024 wird diese dann auch auf Fernzüge nach Österreich, Tschechien, Belgien sowie auf ausgewählte Verbindungen in die Schweiz ausgeweitet.

Ausgenommen sind dabei Regionalzüge sowie die Strecken Karlsruhe - Basel und Stuttgart - Singen – Zürich, sowie alle innerdeutschen Verbindungen und das Nutzen von deutschen Stationen auf der Fahrt eines internationalen Zuges.

Wie "chip.de" berichtet, soll man die Sitzplatzreservierung zwar selbst bei günstigen Sparpreis-Tickets ohne einen Aufpreis hinzubuchen können, Nutzer von Interrail-Tickets müssen für die Reservierung hingegen zahlen.

Problematisch wird es außerdem, wenn sich ein Zug verspätet oder ganz ausfällt, und man deshalb seinen Anschluss verpasst.

Dann nämlich muss man die Reservierung auf einen anderen Zug umbuchen, was allerdings im schlimmsten Fall bedeuten könnte, dass man eben so lange warten muss, bis in einem anderen reservierungspflichtigen Zug ein Platz frei wird.

Da Verspätungen und Ausfälle bei der Bahn eher die Regel als die Ausnahme sind, sollten Reisende entsprechend vorausschauend planen … sofern das angesichts der teils desaströsen Zustände im deutschen Schienenverkehr halt eben möglich ist.

Quelle: chip.de