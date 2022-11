Früheres Disney-Sternchen Maitland Ward: Zehnfacher Profit durch Erotikfilme – 1994 erschien inmitten einer ganzen Welle von Sitcoms und Komödien auf dem US Sender ABC die Serie „Boy Meets World“. Einer der Charaktere in der von Disney produzierten Serie war Rachel McGuire, gespielt von Maitland Ward. Später war sie noch vereinzelt in anderen Produktionen (etwa „White Chicks“) zu sehen. Heute sagt sie, sie würde mit den Filmchen der Erwachsenenunterhaltung das zehnfache ihres Hollywood-Salärs verdienen.

Maitland Ward wandelte sich vom Serien- zum Pornostar. Nun hat sie ihre Memoiren veröffentlicht: „Rated X: How Porn Liberated Me From Hollywood“, zu Deutsch in etwa: „Nur für Erwachsene: Wie mich der Porno von Hollywood befreite“. Demnach begann ihre Karriere in der Erwachsenenunterhaltung, nachdem sie in den sozialen Medien erste heiße Fotos von sich veröffentlichte. Doch diese wurden von den Plattformen selbst entfernt.

So schlugen ihre Fans Ward vor, sie solle einen Account auf dem Fördererportal Patreon eröffnen, auf dem sich Privatleute als Sponsor für ihre liebsten Inhaltsersteller und Künstler mit Geldspenden betätigen können. Binnen nur einer Woche sammelte sie bei Patreon 2.800 Abonnenten, welche ihr umgerechnet rund 290 Euro im Monat für Zugang zu ihren Bildern zahlten. Seitdem wuchs ihr Erfolg beständig an.

Als Nächstes eröffnete sie einen Account beim Erotikportal OnlyFans, bevor sie einen sich jährlich erneuernden Vertrag bei der Pornowebseite „Deeper“ unterschrieb. So gibt sie laut einem Artikel des Portals „Unilad“ an, dass sie seit ihrer Zeit in Hollywood im Vergleich das Zehnfache verdiene. Wörtlich führt sie aus: „Versteht mich nicht falsch. Man hat mich in Hollywood gut bezahlt, aber kein Vergleich zu dem, was ich jetzt mache.“

Ihren eigenen Ausführungen zufolge ging es beim Erstellen ihrer Inhalte anfangs gar nicht um Vergütung, sie habe „nie über Inhalte nachgedacht, um Geld zu machen“. Vielmehr sei es darum gegangen, „mein Selbst zu zeigen, zu zeigen, wer ich bin“. Zudem wollte sie in Bezug auf ihre Marke und Karriere stets „volle Kontrolle darüber haben, was reinkommt und was rausgeht“.

Ward gibt an, auf OnlyFans alleine sechsstellig im Monat zu verdienen, zudem erhalte sie weitere sechsstellige Summen über „Deeper“ und fünfstellige Beträge monatlich von einem Hersteller für Sexspielzeuge. Gegenüber „Men's Health“ erläuterte sie, dass es sie gestört habe, selbst nach dem Finale der Serie „Boy Meets World“ „auch abseits des Bildschirms hübsch in diese Brave-Mädchen-Schublade“ passen zu müssen. Wörtlich sagte sie:

„Ich hatte das Gefühl ich müsse … in das Narrativ von Hollywood passen, statt in mein eigenes. Ich spürte immer noch diesen Druck, diese Person sein zu müssen, die jeden zufriedenstellt – selbst solche Leute, die mir gar keine Aufmerksamkeit mehr entgegenbrachten.“ Mit ihrem Umzug nach New York raus aus Hollywood habe sie ihren „Durchbruch“ erlebt, der ihr gestattet habe, Dinge auszuprobieren.

Selbst mit ihrer Rückkehr nach Los Angeles später habe sich daran nichts geändert: „Ich konnte jetzt jedem gegenüber authentisch sein.“

