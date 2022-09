Früher Lehrerin, jetzt Erotik-Model: Ella Sweet berichtet von ihren Erfahrungen auf OnlyFans – In der Hoffnung auf ein besseres Leben, wechselte die einstige Gymnasiallehrerin Ella Sweet von der Schulklasse zu OnlyFans und wurde dafür reichlich belohnt. Eigenen Angaben zufolge, kann sie sich seither als leisten, was sie will. Was andere darüber denken, sei ihr egal.

Ella ist seit Mitte 2022 auf dem Erotik-Portal tätig und verriet dem „Daily Star“ nun, dass es ihr dort „sehr leicht“ gemacht werde, viel Geld zu verdienen.

„Ich habe mich entschlossen, einen Account zu erstellen, weil ich weiß, dass ich etwas zu zeigen habe, dass ich es schaffen kann, ein besseres Leben für mich zu schaffen. Außerdem habe ich die Kraft, all den Hass zu überwinden, den ich von anderen Menschen bekomme.“

Ella erklärt, dass OnlyFans ihr Selbstvertrauen stärke.

Die Arbeit erfordere neben Zeit und Beständigkeit aber vor allem ein Team, das einem den Rücken stärkt. Von daher arbeitet Ella eng mit einer Agentur zusammen, welche ihr „all die lästige Arbeit“ abnimmt, damit sie sich voll und ganz auf die Erstellung der bestmöglichen Inhalte für ihre Abonnenten konzentrieren kann.

„Sie helfen mir bei der Verwaltung der Inhalte, der Pflege der Kundenbeziehungen und der Kundenakquise.“

Das Beste an der Arbeit auf OnlyFans sei Ella zufolge die Möglichkeit, mit Menschen aus der ganzen Welt in Kontakt zu treten.

Es sei spannend, „ihre verborgenen Wünsche oder sogar ihr Leben kennenzulernen“. Einige von ihnen kämen aber auch zu OnlyFans, um ihren Frustrationen Luft zu machen. „Sie brauchen jemanden, dem sie sich anvertrauen können.“

Doch es gibt auch Schattenseiten.

Ella fügt hinzu, dass sie alle Arten von verrückten Anfragen bekommt, von denen einige ihr sogar Angst machen. Manchmal könne sie aber auch gut darüber lachen.

Das Ziel, ihr Leben zu verändern, habe sie aber auf jeden Fall erreicht. Tatsächlich verändere OnlyFans ihr Leben nach wie vor jeden Tag aufs Neue.

„Ich kann fast alles haben, was ich will, ich kann mehr gute Taten vollbringen und es interessiert mich nicht mehr, was die Leute sagen.“

Quellen: dailystar.co.uk , tag24.de