Früher haben Leute „angewidert“ auf sie reagiert: Heute verdient sie dank OnlyFans Millionen – Ein Verdienst von rund 5 Millionen Dollar im Jahr mit gerade einmal 24 Jahren und dazu noch beeindruckende 3 Millionen Follower in den Sozialen Medien – Hannah Palmer weiß um ihren Erfolg – und diesen auch zu genießen. Vor allem, weil sie sich noch genau daran erinnert, dass es in ihrem Leben nicht immer so rosig zuging.

Im Zuge eines Interviews ließ Palmer ihre Schulzeit noch einmal Revue passieren und verriet dabei, dass seinerzeit hart über ihr Aussehen geurteilt und sie regelmäßig wegen ihres Körpers und ihrer Kleidung gemaßregelt wurde.

„Ich fühlte mich angegriffen, weil ich ein Mädchen mit einer größeren Oberweite war. Es war so schlimm, dass ich danach manchmal einfach nach Hause ging.“

Palmer erzählt: „Ich war ein Spätzünder und habe mich erst im ersten Jahr am College entwickelt. Aber in der Highschool wurde ich immer noch sehr oft nach der Kleidung beurteilt, ich wurde mehr als andere Mädchen in meinem Alter angesprochen. Damals war ich eher konservativ gekleidet, was es meiner Meinung nach noch schlimmer machte, die Regeln zu befolgen und gleichzeitig dem Dresscode zu entsprechen.“

Es kam zu Problemen mit der Kleiderordnung, was zu Gesprächen zwischen der Schulleitung und den Lehrern mit ihrer Familie führte. „Aber wir lebten in einer konservativen Kleinstadt, in der schon ein großer Busen umstritten sein kann“, so Palmer.

„Seit meinen Teenagerjahren habe ich einige Vorfälle erlebt, bei denen sich die Leute unwohl und angewidert über mein Aussehen geäußert haben. Meiner Erfahrung nach sind es meist ältere Frauen.“

Mit Eintritt in die Highschool wurde es jedoch besser und Hannah begann, sich in ihrer Haut wohlzufühlen. So wohl, dass sie ihr anschließendes Studium an der University of Arizona nach nur einem Jahr abbrach, um nach Los Angeles zu ziehen und dort Model zu werden.

Schließlich sollte ihr Aussehen Hannah tatsächlich zum Erfolg verhelfen.

Zu den 2,2 Millionen Followern auf Instagram – wo sie mit nur einem Posting fast 10.000 Euro verdient – gesellen sich noch rund 800.000 weitere Fans auf Twitter und TikTok. Ihre Haupteinnahmequelle ist allerdings OnlyFans.

„Ich bin dankbar, dass der durchschnittliche Monatsverdienst zwischen 100.000 Dollar und 200.000 Dollar liegt, seit ich angefangen habe. Der höchste Verdienst, den ich je in einem Monat erzielt habe, lag bei über 300.000 Dollar. Aber das war natürlich nur ein einziges Mal.“

Summa summarum sollte ihr OnlyFans bis heute gut 5 Millionen Dollar in die Kasse spülen.

„Auf OnlyFans poste ich Inhalte, die ich weder auf Instagram noch auf einer anderen Social-Media-Seite zeige, Dinge, die eher anzüglich und freizügig sind. Aber ich poste nichts Explizites, das ist nicht meine Marke.“

Ihr neues Leben als Social-Media-Star hat aber natürlich auch seine Schattenseiten. So sei Palmer durch die „Stalker-Hölle“ gegangen – und das nicht nur einmal.

„Auf den allerersten Stalker traf ich in unserer ersten Wohnung in LA. Er filmte mich durch unser Fenster von seiner Wohnung auf der anderen Seite des Hofes aus. Er wartete auch darauf, dass ich meinen Balkon benutzte, um mich dort aufzunehmen. Die Videos stellte er dann auf einigen fragwürdigen Websites online.“

Ein anderes Mal wurde sie von einem Mann überall hin verfolgt: „Ich habe nicht gepostet, wo ich war, aber Freunde von mir schon. Irgendwie hat er die Posts genutzt, um herauszufinden, wo wir waren und uns auf diese Weise gefunden.“

„Es war seltsam. Jedes Mal, wenn er auftauchte, fragte er nach Fotos von meinen Füßen.“

