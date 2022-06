Sie erfuhr es, als sie wieder erwachte: Mann blockiert Freundin im Koma und sucht sich eine andere – Dunkelheit und fehlende Absperrungen an einer Baustelle wurden der in Kanada lebenden Brie Duval zum Verhängnis, als sie eines Nachts mit Freunden in einem Parkhaus abhing. Die 25-jährige merkte nicht, dass sie sich auf einen Abgrund zubewegte und stürzte mit dem Kopf voran schließlich in die Tiefe auf einen Bürgersteig. Von da an verlief ihr Leben nicht mehr in gewohnten Bahnen.

Wie der „Mirror“ berichtet, riefen ihre Freude sofort den Rettungsdienst, woraufhin Brie mit einem Helikopter ins Krankenhaus transportiert wurde. Die Ärzte diagnostizierten eine Hirnverletzung und zahlreiche Knochenbrüche, was lebenserhaltende Maßnahmen nötig machte.

Die junge Frau fiel daraufhin für vier Wochen ins Koma. Die Überlebenschance schätzten die Ärzte auf grade einmal 10 Prozent, dennoch wollten Bries Eltern nicht aufgeben und verweigerten die Abschaltung der Maschinen, die ihre Tochter künstlich am Leben hielten.

Drei Wochen später zeigte die 24-Jährige wider Erwarten erste Anzeichen der Besserung.

Als sie schließlich erwachte, konnte Brie sich aufgrund ihres Schädel-Hirn-Traumas zunächst an nichts mehr erinnern. Allmählich gelang es ihr aber, die Puzzleteile Stück für Stück wieder zusammenzusetzen und sich an alltägliche Dinge zu erinnern.

Zu den wiederkehrenden Bildern über diesen schicksalhaften Abend gesellte sich jedoch bald eine weitere Schreckensnachricht: Ihr Lebensgefährte, mit dem sie bereits seit vier Jahren zusammen war, hatte sie nicht nur in den sozialen Medien blockiert, sondern war mittlerweile sogar mit einer anderen Frau zusammen.

„Ich bekam schließlich mein Telefon und mein erster Gedanke war, ihn anzurufen und zu fragen, ob er weiß, was passiert ist. Er war nicht bei mir gewesen“, sagte Brie dem „Mirror“. „Ich öffnete also mein Handy und wollte ihm eine Nachricht schicken, als eine Nachricht von dieser Frau auftauchte, in der stand, dass sie nun mit ihm zusammen sei.“

„Er wohnt jetzt bei mir und meinem Sohn, bitte kontaktiere ihn nicht.“

„Ich habe nichts mehr von ihm gehört, seit ich im Krankenhaus bin, er hat mich völlig im Stich gelassen. Ich weiß also nicht einmal, warum das passiert ist“, so Brie weiter.

Und als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, wachte Brie nicht nur mit einem Schädel-Hirn-Trauma auf, sondern konnte auch ihre Eltern nicht sehen, die sich in Australien aufhielten und wegen des Coronavirus nicht reisen durften.

Letztendlich verbrachte Brie insgesamt fünf Monate im Krankenhaus, um sich von dem Unfall zu erholen. Zwar konnten ihre Eltern ihr in dieser Zeit nicht persönlich beistehen, dafür fuhr aber ihre beste Freundin Sam jedes Wochenende acht Stunden hin und her, um sie zu besuchen. Oft war auch Sams Mutter Sandy dabei, um Brie Gesellschaft zu leisten.

Der Genesungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Brie lernt aktuell mit dem Schädel-Hirn-Trauma (SHT) zu leben.

„Es ist schwierig, weil man nicht sichtbar behindert ist. Man sieht mich an und denkt, dass ich körperlich und geistig völlig gesund bin. Ich sehe nicht aus, als hätte ich eine Hirnverletzung, aber sie ist ein großer Teil meines Lebens. Ich kämpfe jeden einzelnen Tag darum, zu funktionieren und einfache Dinge zu tun, die ich früher getan habe.“

Um der Welt zu erklären, wie es wirklich ist, mit einer SHT zu leben, hat Brie begonnen, TikTok-Videos zu drehen, in denen sie ihre persönlichen Erfahrungen unter dem Benutzernamen „@hotcomagirl1“ teilt.

„Ich habe ein paar wirklich nette Kommentare von Leuten bekommen und letztendlich geht es darum, das Bewusstsein für SHT und Hirnverletzungen zu schärfen und einfach meine Geschichte und meine Sicht der Dinge zu erzählen.“

Quellen: focus.de , mirror.co.uk , tiktok.com