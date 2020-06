Fresh & feel: Neue Kondome mit betörendem Duft – Der bekannte Kondomhersteller Billy Boy möchte mit einem neuen Produkt für frischen Wind im Schlafzimmer sorgen. Mit den Lümmeltüten der Marke „Fresh & feel“ gehört der wenig erotische Latex-Eigengeruch der Vergangenheit an. Stattdessen lädt nun eine belebende Mischung aus betörender Frische und männlichem Duft zum munteren Eintauchen in große und kleine Amouren ein.

„Fresh & Feel“-Kondome bieten, neben dem gewohnt transparenten Gewand und der konturierten Form für ein schnelles passgenaues Abrollen, umfänglichen Schutz vor Schwangerschaften sowie sexuell übertragbaren Krankheiten für verantwortungsbewusste Liebesabenteurer. Nur eben gepaart mit einem angenehmen Duft für eine frische Brise, um sorglos in See zu stechen.

Im Gegensatz zu den üblichen kosmetischen oder fruchtigen Noten wie Erdbeere oder Banane, verströmt „Fresh & feel“ dabei einen maskulinen und modernen Duft, welcher den oftmals als störend empfundenen Latex-Eigengeruch unaufdringlich übertüncht.

Ansonsten gibt sich „Fresh & feel“ unaufdringlich und überlässt mit einem unauffälligen transparenten Look seinem Schützling die Show. Dank der leichten Handhabung und einem einfachen Abrollen ist das Kondom zudem selbst im wildesten Eifer des Gefechts sofort auf Position und damit startklar für den duften Höhepunkt.

Hergestellt im norddeutschen Zeven zwischen Bremen und Hamburg – getreu dem Motto „Made in Germany für Sex“ – möchte Billy Boy mit dem innovativen Frischeduft von „Fresh & feel“ eine ganz neues Duft-Segment eröffnen und für noch mehr Vielfalt in den Kondomregalen sorgen.

Immerhin ist das Kondom insbesondere in der jungen Generation ein ständiger Begleiter. Ganze 75 Prozent der 16-20-Jährigen gaben an, „immer“ oder „häufig“ Kondome zu kaufen. Sicherheit steht für sie dabei an erster Stelle, bietet das Kondom doch sowohl Schutz vor einer ungewollten Schwangerschaft als auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten.

Und wenn dieses dann auch noch so unverschämt aufregend duftet wie „Fresh & feel“, beweist ihr auch beim Sex einen guten Riecher.

Quelle: billy-boy.de