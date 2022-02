Freiwillig länger arbeiten: Habeck möchte Renteneintrittsalter flexibilisieren – Mit Blick auf den zunehmenden Fachkräftemangel hat Wirtschaftsminister Robert Habeck den Vorschlag gemacht, ein höheres Renteneintrittsalter auf freiwilliger Basis zu ermöglichen. Gegenüber dem „Handelsblatt“ erklärte er:

„Man sollte flexibel länger arbeiten können. Das wäre ein doppelter Gewinn: Wer will, kann sein Wissen, sein Können, seine Erfahrung noch länger einbringen. Davon können Betriebe und die Gesellschaft profitieren. Und wir könnten dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Wir sollten also über so etwas wie ein Renteneintrittsfenster sprechen, kein fixes Alter.“

Einem Papier des Ministeriums, welches der dpa vorliegt, ist zu entnehmen, dass sich der Mangel an Fachkräften in den kommenden Jahren noch weiter verschärfen wird.

Wie es heißt, werde die Zahl der Erwerbspersonen mit dem Übergang der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand signifikant zurückgehen.

Dazu käme, dass die Digitalisierung und die Transformation hin zur Klimaneutralität den Bedarf an Fachkräften zusätzlich steigere oder verändere.

Die Bundesregierung gedenkt, dieser Herausforderung mit einer Weiterentwicklung ihrer Fachkräftestrategie zu begegnen.

Das Ziel sei es, das Arbeitsvolumen zu erhöhen und dazu auch ungenutzte Potentiale bei Frauen und Älteren zu nutzen.

Zudem solle ein Rahmen geschaffen werden, der es Beschäftigten ermöglicht, freiwillig über die Regelaltersgrenze hinaus zu arbeiten, indem man beispielsweise den Renteneintritt in Verbindung mit finanziellen Anreizen, länger zu arbeiten, flexibel gestaltet.

Aktuell sieht die Rechtslage vor, dass die Altersgrenze für eine Rente ohne Abschläge bis 2029 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben wird.

Doch es gibt auch Kritik an dem Vorschlag.

So erklärte der erste parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte: „Wer Erwerbsarbeit im Rentenalter zum neuen gesellschaftlichen Leitbild erhebt, spielt vor allem den Arbeitgebern in die Karten. Für all jene, die aufgrund von Niedriglöhnen und Rentenkürzungen von ihrer Rente nicht mehr leben können, schafft Habeck damit einen faktischen Arbeitszwang.“

„Hunderttausende Rentner müssen schon jetzt neben ihrer Rente einem Minijob nachgehen, um über die Runden zu kommen“, mahnt Korte. „Anstatt diese mit dem Gerede von Freiwilligkeit zu verhöhnen, sollte Habeck dafür sorgen, dass Niedriglöhne endlich verboten werden.“

Korte zufolge sei es Aufgabe des Wirtschaftsministers, „die Arbeitgeber, die sich seit Jahren über den Fachkräftemangel beschweren, dazu zu bringen, etwas für Ausbildung sowie alters- und altengerechte Arbeitsplätze zu tun.“

Quelle: tagesspiegel.de